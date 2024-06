Georgië pakt eerste EK-punt ooit dankzij Ajax-flop en ongelukkig Tsjechië

Debutant Georgië heeft het eerste punt op dit EK binnen. Tsjechië werkt met het nodige kunst- en vliegwerk op 1-1 gehouden in een slopende wedstrijd. Het is een resultaat waar vooral groepsgenoten Turkije en Portugal blij mee zijn.

Waar veel duels op dit EK pas losbranden richting de slotfase, begon Georgië - Tsjechië al meteen als een waar spektakel. De Tsjechen hadden er na twintig minuten wel drie kunnen maken en speelden veel aanvallender dan in hun verloren duel tegen Portugal. Even leek het de openingsgoal te mogen vieren na een treffer van Adam Hlozek, maar die kreeg de bal via de kluts tegen de arm: afgekeurd.

Hands, dat maakte de pechvogel van dit EK ook. Robin Hranac was tegen Portugal al goed voor een eigen goal en een beslissende fout en stond ook tegen Georgië aan de basis van een tegengoal. De 24-jarige maakte ongelukkig hands, Georges Mikautadze benutte het buitenkansje vlak voor rust: 1-0.

Is dit dé pechvogel van het EK voetbal? Verdediger van Tsjechië veroorzaakt wéér een tegendoelpunt Het is in de groepsfase nog moeilijk te zeggen wie de sterspeler wordt van dit EK, maar de speler met de meeste pech lijkt wel al bekend. Verdediger Robin Hranác beleeft achterin bij Tsjechië twee verschrikkelijke wedstrijden tegen Portugal en Georgië.

Goal met de borst

Na een uur kwamen de Tsjechen langszij: Patrik Schick kon de bal, die eerst op de paal werd gekopt, van ongeveer een meter afstand met de borst binnenwerken. Even later moest de Oranje-beul van het vorige EK er met een blessure vanaf. Georgië hield stand in de slotfase, al kreeg het in de allerlaatste seconde nog een enorme kans na een counter. Het bleef desondanks bij 1-1.

Cruciale slotdag op EK

Met één punt uit twee wedstrijden weten Georgië en Tsjechië wat ze te doen staan. Op de slotdag moet er gewonnen worden van Portugal en Turkije om nog een kans te maken op de knock-outfase. Portugal en Tsjechië trappen om 18.00 uur af in Dortmund. Georgië verloor het eerste duel na de nodige pech van Turkije, Tsjechië ging in de slotminuut onderuit tegen Portugal.

