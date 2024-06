Cristiano Ronaldo en Portugal ontsnappen op EK dankzij voormalig Ajax-speler tegen Tsjechië

Het EK is voor Portugal op het laatste moment succesvol begonnen. Lang leek de ploeg met Cristiano Ronaldo op weg naar puntenverlies tegen het enorm verdedigende Tsjechië. In de slotminuut was het een voormalig Ajacied die Portugal alsnog de overwinning schonk: 2-1.

Met slechts dertig procent balbezit en amper een schot op doel, deed Tsjechië eigenlijk bijna de hele wedstrijd niet meer dan zo veel mogelijk verdedigen. De EK-winnaar van 2016 was uiteraard de grote favoriet, dicteerde en was een stuk dreigender dan de Tsjechen. Werkelijk alles wees er op dat Portugal uiteindelijk op voorsprong zou komen, maar in de 62e minuut ging het ineens mis voor Cristiano Ronaldo en co.

Lukas Provod kreeg de bal na een spaarzame aanval pardoes voor zijn voeten en schoot fraai de 0-1 binnen. Uit het niets leek na de nederlaag van België tegen Slowakije de tweede grote stunt van dit EK in de maak.

Blunder helpt Portugezen

Plots moest Portugal écht aan de bak, maar in de jacht op de gelijkmaker werden ze flink geholpen door de Tsjechische doelman Jindrich Stanek. Hij duwde een houdbare kopbal tegen zijn ploeggenoot Robin Hranac aan, waardoor die uiteindelijk in het eigen doel stuiterde: 1-1.

Ronaldo de schlemiel, toch een goal

Vlak voor tijd leek het dan toch goed te komen voor Portugal toen Ronaldo eindelijk werd gevonden. De vedette knikte de bal op de paal, maar zag invaller Diogo Jota de rebound benutten. Heel even ontplofte Portugal, maar kort daarna kwam de teleurstelling: Ronaldo stond nét buitenspel en daardoor ging de cruciale goal niet door.

Die bevrijdende goal kwam er een paar minuten later alsnog, dankzij een voor Nederlanders oude bekende. Francisco Conceicao kreeg de bal ineens voor zijn voeten en kon vanaf een paar meter de winnende goal binnenprikken. En zo werd niet Ronaldo, maar een jongeling de held van Portugal.

Records bij Portugal

Nog voordat de wedstrijd was begonnen, waren ze bij de Portugezen overigens al een record rijker. Verdediger Pepe (41) begon centraal achterin en werd zo de oudste speler ooit op het EK. Ronaldo (39) scherpte zijn record aan van meeste EK-deelnames. Hij begon ook in de basis en is zo al op zes EK's in actie gekomen. Daar zullen ze vanwege de late zege ook blij om zijn.

