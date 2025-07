Topscheidsrechter Bas Nijhuis was vrijdag te gast bij 'De Oranjezomer'. Daar moest de fluiter weer dealen met de nodige plagerijen, zelfs als een andere gast het hoofdonderwerp was.

In de show, die gedurende de zomerse weken Vandaag Inside vervangt op SBS 6, was onder meer politicus Rob Jetten (D66) te gast. Hij vertelde dat hij 'per ongeluk' in de politiek was gerold. Dat verbaasde presentator Thomas van Groningen. Hij vroeg zich af hoe zoiets nou kan. Wel kon hij zich voorstellen dat Nijhuis per ongeluk het scheidsrechteren in was gerold.

Chris Woerts

Maar Nijhuis had er ook zin in om zelf speldenprikjes uit te delen. Na een pleidooi van Jetten over het opvangen van asielzoekers, zei Nijhuis: "Ik denk niet dat Chris Woerts blij is met dit antwoord". Sportmarketeer Woerts, vaak te gast bij De Oranjezomer, staat bekend als rechtse rakker die de standpunten van linkse partijen als D66 helemaal niks vindt.

Daarna wilde Nijhuis iets dieper ingaan op de kwestie. "Chris is een aardige man, maar... Ik vind wel, in de politiek wordt het snel zo, dat je het wel of niet eens bent met het standpunt van een partij, maar er worden heel snel andere dingen bij gehaald. Dat is in de arbitrage ook zo."

'Je moeder is een ....'

Van Groningen kapt het betoog af en laat een filmpje zien, van Nijhuis die op het podium staat bij het festival Zwarte Cross. Het publiek zingt: "Bas Nijhuis, je moeder is een hoer." De scheids legt uit dat hij na binnenkomst met applaus werd begroet. Hij zei dat hij dat niet gewend was en vroeg de mensen om normaal te doen. Vervolgens werd het grove liedje ingezet.

"Mijn moeder vindt dit verschrikkelijk", zegt Nijhuis, waarmee hij ook doelt op spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden. "Ze gaat nooit mee naar wedstrijden. Ze hoeft dat niet te horen. Mijn vader gaat wel. Die zit dan ook in zo'n vak. En die zingt dan gewoon mee. Ja, je hebt geen keus", zegt Nijhuis,terwijl het publiek lacht om het bizarre verhaal.