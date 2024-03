Valentijn Driessen vindt dat Guus Til meteen in Oranje moet en benoemt één kwaliteit: 'Verschrikkelijk irritant'

PSV heeft zondag een grote stap gezet richting de titel door het gelijke spel tegen Feyenoord. Valentijn Driessen gaf zijn blik over de topper in de Eredivisie, waar PSV'ers Jerdy Schouten en Guus Til hem opvielen.

In zijn column in De Telegraaf stelt Valentijn Driessen dat Schouten een geschikte kandidaat is voor het Nederlands elftal. "Inmiddels heeft Schouten zich bij PSV nationaal en internationaal zodanig gemanifesteerd dat Koeman niet langer om hem heen kan. Niet alleen voor de twee oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland eind maart, maar ook voor het EK in Duitsland de komende zomer".

Concurrentie op het middenveld in Oranje

Dat Schouten in aanmerking komt voor een plek in de selectie van het Nederlands elftal komt niet als een verrassing. Toch had de speler van PSV tijdens zijn laatste optreden voor Oranje geen gelukkig optreden. Tijdens de wedstrijd tegen Ierland wist Schouten niet te overtuigen doordat hij veel balverlies leed.

Ronald Koeman haalt Quinten Timber en Joshua Zirkzee voor het eerst bij voorselectie Oranje Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de voorselectie bekendgemaakt van het Nederlands elftal. Eind maart oefent Oranje in aanloop naar het EK van deze zomer tegen Schotland en Duitsland.

Bovendien lopen er op zijn positie veel concurrenten rond met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Mats Wieffer, Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum. Om dan te bedenken dat Ryan Gravenberch, Guus Til, en Calvin Stengs nog aan het wachten zijn op hun kans.

Jerdy Schouten tijdens interland tegen Ierland © Pro Shots

Toch liggen er kansen voor Schouten om zich in de selectie te spelen. Zeker nu Frenkie de Jong kampt met een enkelblessure gaat de zoektocht van Koeman naar zijn koppel op het middenveld gewoon door. De aankomende interlands kan Schouten met zijn voetballende kwaliteiten wellicht wel de rol van Frenkie overnemen. Daar zal hij vooral moeten laten zien dat hij zijn goede spel bij PSV kan doorzetten in het Nederlands elftal.

Guus Til in Oranje

Nadat Guus Til enkele wedstrijden voor PSV moest missen wegens een blessure kon hij zondag weer voor het eerst in actie komen. Hij bewees direct van grote waarde te zijn door kort na zijn invalbeurt Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther te passeren en de 2-2 te maken. Verder legde hij ontzettend veel energie in het druk zetten op de Feyenoord-defensie.

Guus Til scoort de 2-2 namens PSV tegen Feyenoord © Pro Shots

Valentijn Driessen beschouwt Til zelfs als potentiële kandidaat voor Oranje: "Til heeft met zijn invalbeurt bij PSV-Feyenoord Koeman aan het denken gezet". Die uitspraken zijn vrij opmerkelijk, omdat Til pas weer net zijn eerste minuten heeft gemaakt. Bovendien kon hij voor zijn blessure bij PSV niet altijd rekenen op een basisplaats, met Ismael Saibari en Malik Tillman als concurrenten voor zijn positie.

'Verschrikkelijk irritant'

Met acht goals en drie assist is Til bezig aan een productief seizoen, dat is volgens Driessen één van de kwaliteiten die Til bezit. "Guus Til kan makkelijk doelpunten maken. Verder stoort hij als een waanzinnige om de Feyenoord-opbouw te verstoren en gedroeg hij zich verschrikkelijk irritant. De bal is vaak Tils grootste vijand, maar geen enkele potentiële international op het middenveld verenigt de drie eerder genoemde kwaliteiten van Til", beweert Driessen. Het irritante gedrag van Til is volgens Driessen juist positief. In een wedstrijd is het soms nodig om een tik uit te delen of onder de huid van de tegenstander te kruipen. Met Mark van Bommel heeft het Nederlands elftal in het verleden al eerder een speler gehad met diezelfde kwaliteit.

Xavi Simons en Cody Gakpo

Bondscoach Koeman heeft de middenvelder van PSV uiteraard op de radar, maar op een uitnodiging zal Til voorlopig nog moeten wachten. Voor hem is het zaak om zich het resterende seizoen te ontwikkelen tot onbetwiste basisspeler bij de Eindhovenaren. Tot die tijd legt hij het voorlopig af tegen vaste klanten bij Oranje als Xavi Simons en Cody Gakpo, maar kan hij wel andere kwaliteiten brengen binnen de selectie.