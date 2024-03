Ronald Koeman haalt Quinten Timber en Joshua Zirkzee voor het eerst bij voorselectie Oranje

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de voorselectie bekendgemaakt van het Nederlands elftal. Eind maart oefent Oranje in aanloop naar het EK van deze zomer tegen Schotland en Duitsland.

Onder meer geblesseerde spelers zoals Steven Bergwijn, Calvin Stengs en Justin Bijlow staan niet op de lijst. Ook Joey Veerman was de laatste tijd niet helemaal fit, maar hij behoort wel tot de dertig namen in de voorselectie.

Nieuwe namen

In aanloop naar het EK wil Koeman nieuwe namen in actie zien. In de voorselectie zitten dan ook de nodige spelers die nog niet (vaak) in Oranje gespeeld hebben. Zo is Marco Bizot op de lijst gezet met andere keepers Nick Olij, Bart Verbruggen en Mark Flekken.

Voorin zitten Joshua Zirkzee en Memphis Depay bij de voorselectie. Eerstgenoemde beleeft een droomseizoen bij Bologna en scoort er aan de lopende band. Memphis begint zijn vorm steeds meer terug te vinden bij Atletico Madrid na een tijd met veel blessureleed. Zijn laatste interland dateert van bijna een jaar geleden.

Verder zijn ook Quinten Timber en Georgino Wijnaldum opvallend. De middenvelder van Feyenoord speelde nog niet voor Oranje, terwijl laatstgenoemde tegenwoordig zijn wedstrijden speelt in Saoedi-Arabië.

Volledige voorselectie