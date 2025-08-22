Erik ten Hag start zaterdag bij Bayer Leverkusen aan een uitdaging die doet denken aan zijn Ajax-tijd: een jong, talentvol team opbouwen na het vertrek van veel sterkhouders. Met opnieuw een roerige transferzomer achter de rug moet hij succesvol worden. Zijn Bundesliga-debuut tegen Hoffenheim wordt een eerste test om te laten zien of zijn werkwijze nu ook al in Duitsland kan floreren.

De verwachtingen zijn hoog bij Leverkusen, na twee uitmuntende seizoenen onder Xabi Alonso, ondanks dat maar liefst zes basisspelers van vorig seizoen zijn vertrokken. Ten Hag moet wéér een vrijwel compleet nieuw elftal bouwen. "Ik weet dat bij het eerste competitieduel geen enkel team al helemaal klopt en dat is bij ons ook niet het geval. Ik weet dat de club deze verandering nodig heeft", zegt Ten Hag vol vertrouwen en optimisme bij de persconferentie.

Johan Derksen voorspelt 'einde carrière'

De afgelopen maanden heeft Bayer Leverkusen afscheid moeten nemen van ervaren sterkhouders als Jeremie Frimpong en Florian Wirtz (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland) en Victor Boniface (AC Milan). De as van het meest succesvolle elftal van dit decennium is volledig verdwenen, terwijl de club vooral heeft ingezet op het aantrekken van talentvolle, jonge spelers.

Het leverde héél kritische woorden van Johan Derksen, die donderdagavond bij een talkshow stelde dat het vertrek van de sterspelers bij Leverkusen 'einde carrière' voor Erik ten Hag betekent. De Nederlandse coach liet zich echter niet van de wijs brengen. "Een tijdperk komt uiteindelijk altijd ten einde. Dat is hier ook gebeurd", doelt Ten Hag op het kampioensjaar én de tweede plek van afgelopen jaar. "Nu moeten we weer een nieuwe era opbouwen."

Herkenning blijft?

Duitse media zien het Leverkusen van Alonso volledig verdwijnen en vragen logischerwijs dan ook of 'de cultuur van de afgelopen jaar wél blijft', ondanks de vele veranderingen in de selectie en staf. "Er zijn ook nog veel spelers die zijn gebleven, hoor," grapt Ten Hag. "Die brengen ook een bepaalde cultuur. Dat zullen de fans op het veld natuurlijk ook terugzien en daarbij komt dat de nieuwe spelers de cultuur ook al kennen." Daarmee lijkt hij te verzekeren dat de basisprincipes van Bayer Leverkusen, aanvallend voetbal, snelheid en jeugdige flair, overeind zullen blijven.

De gemiddelde leeftijd van de selectie is nu slechts 24 jaar, maar volgens Ten Hag leunt het fundament van het team op enkele ervaren spelers zoals Mark Flekken (32), Alejandro Grimaldo (29), aanvoerder Robert Andrich (30) en Patrick Schick 29. "We hebben jonge spelers, maar we hebben ook nog veel ervaren krachten. Als ik Mark, Edmond (Tapsoba, 26 red.), Robert en Patrick neem, dan zijn die zeer ervaren en ik denk dat de jonge talenten héél goed zijn."

Vergelijkingen met Ajax en PSV

Ten Hag ziet de situatie als een kans om opnieuw te bouwen aan een competitieve ploeg. En die ervaring heeft hij al vaker opgedaan, zoals bij Ajax: een jong en talentvol team omgetoverd tot Europees succes. "Ik zei dit altijd toen ik bij Ajax werkte: jonge talenten hebben de mogelijkheden om te spelen. Ze moeten het in de training en de mogelijkheden laten zien. En dat hebben ze gedaan", vervolgt Ten Hag, desgevraagd aan Sportnieuws.nl, doelend op de halve finale Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Ten Hag ziet overeenkomsten met zijn periode bij Ajax, maar betrekt ook PSV in zijn verhaal. "Geen club is hetzelfde, omdat je met verschillende mensen en een verschillende geschiedenis te maken hebt. Maar natuurlijk zijn er vergelijkingen tussen Ajax en Leverkusen, die altijd jonge, goede spelers hebben met een hoogpotentieel. Maar ik kan het ook vergelijken met PSV. Je ziet dat er een grote sponsor achter PSV zit met Philips, dat heb je hier met Bayer."

Leverkusen - Hoffenheim

Voor Ten Hag wacht zaterdagmiddag de allereerste échte test in de Bundesliga. Om 15.30 uur wordt er afgetrapt bij zijn debuut voor Bayer Leverkusen tegen Hoffenheim. De Nederlander heeft een wisselvallende voorbereiding achter de rug met een pijnlijke nederlaag tegen Flamengo onder 20 (5-1), maar ook een prima zege op Serie A-club Pisa (3-0). Tegen Hoffenheim begint het écht.

