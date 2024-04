Veel respect voor fans NEC tijdens bekerfinale: 'Dit maak je niet vaak mee'

Bram Nuytinck baalde vooral na de verloren bekerfinale van NEC tegen Feyenoord. De verdediger, kind van de club, kon echter ook wel waarderen wat er op de tribunes van De Kuip gebeurde. In het Nijmeegse gedeelte dan, natuurlijk.

Direct na afloop van de finale tegen Feyenoord (1-0 nederlaag) wilde hij meteen zijn respect uitspreken voor de 17.500 fans uit Nijmegen en omstreken in Rotterdam. "Fantastisch hoe mooi die sfeer is, dit maak je niet vaak mee. Schitterend dat voor mijn gevoel heel Nijmegen hier is. Het heeft enorm geleefd."

'Dat gebeurde maar half'

NEC speelde de eerste helft goed. Zo goed zelfs dat de ploeg van Nuytinck beter was dan Feyenoord. Alleen uitgerekend door gedoe op de tribunes, verloor NEC de finale. "Zo'n onderbreking door dat vuurwerk moet je gebruiken om dingen te verbeteren en het tij te keren. Maar dat gebeurde maar half. Daarna kwamen we er niet meer lekker uit."

Vuurwerk

Want inderdaad, zo zag trainer Arne Slot van de tegenstander ook: NEC was voor de vuurwerkstaking beter, daarna was Feyenoord het. Dankzij die betere helft van de Rotterdammers wonnen zij de beker. "Wij kregen ook nog wel kansen", analyseerde Nuytinck. "Maar dan moet je het geluk hebben dat-ie erin valt en dat geluk hadden we vandaag niet. Echt balen man."

Vooral voor de fans van NEC vindt de kale verdediger het jammer. "Ik heb enorm veel respect voor de fans. Dat ze hier allemaal zijn en hoe zich hebben laten horen. Ik wilde ze heel graag iets terug geven, maar dat is helaas niet gelukt. Ik ben ook wel trots op de club. We zijn echt stappen aan het zetten."