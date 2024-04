Supporters drukken stempel op bekerfinale Feyenoord - NEC met spandoeken en brandonderbreking

Feyenoord pakte zondag na een waar gevecht de KNVB Beker door in de finale met 1-0 te winnen van NEC. Het was Igor Paixao die de Rotterdammers in een lastige finale aan de zege hielp. De supporters lieten zich zondag van hun beste én slechtste kant zien.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest het duel tot twee keer toe stilleggen. In de eerste helft na een vuurwerkactie van beide supportersgroepen. De rook zorgde ervoor dat het zicht erg slecht was en na een paar minuten kon het spel weer hervat worden.

Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

Problematischer waren de beelden aan het begin van de tweede helft. Door rookbommen vloog een van de spandoeken in de gracht van het stadion in brand en dus moesten brandweermensen ervoor zorgen dat het geblust werd. Dat duurde even en dus besloot Gözübüyük de spelers naar binnen te sturen. Even later werd het sein brandmeester gegeven en dus konden de teams verder voetballen, waarna het vuurwerk op het veld werd.

Feyenoord leek te profiteren van de onderbreking, want vijf minuten later zorgde Paixao voor de winnende goal. Ondanks een spectaculair einde bleef dat de enige goal.

Feest vooraf

Vooraf was het juist groot feest. De duizenden fans van NEC kwamen met tientallen bussen vanuit Nijmegen richting Rotterdam en waren er dus al vroeg bij. De fans van Feyenoord stroomden aan de andere kant van het stadion ook het fanplein op.

Spandoeken

Vlak voor de aftrap onthulden beide supportersgroepen ook een prachtig spandoek. Zoals dat hoort bij een grote wedstrijd als de bekerfinale. Helaas vloog die van Feyenoord dus even later in de brand toen er vuurwerk werd afgestoken.