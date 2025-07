In de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast werd geen blad voor de mond genomen over de toekomst van Oranje-aanvoerder Sherida Spitse. Camerajournalist Leah Smith deed een stevige uitspraak over de 35-jarige Oranje Leeuwin: 'Dit is het laatste eindtoernooi van Spitse', waarop voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink resoluut antwoordt. "Anders wordt het misschien nóg pijnlijker", stelt hij.

Volgens Oranje Leeuwinnen-volger Aron is het 'klaar' voor Spitse, die met het huidige EK erbij maar liefst negen eindtoernooien meemaakte met Nederland. "Dat is natuurlijk bizar, maar op een gegeven moment is het ook klaar", steekt hij van wal. "Ze mist snelheid, maakt te veel foutjes en laat te vaak de tegenstander bij haar weglopen. Dan kan ze beter plaatsmaken voor jong talent."

Twee uitstekende opvolgers

Leah noemt Veerle Buurman (19) als mogelijke opvolger, maar Aron voegt nog een naam toe. "Caitlin Dijkstra is ook écht een goede speelster, maar die maakt heel weinig minuten door de concurrentie en doordat ze veel geblesseerd is geweest dit seizoen. Ik vind dat ze meer minuten verdient. Ze weet wat ze moet doen en kan dat ook neerzetten. Misschien niet zoals Spitse, maar ze speelt niet zomaar bij Wolfsburg. Dus ik zeg: Spitse is klaar en Oranje heeft prima opvolgers."

Prominent figuur binnen het team

Het draait niet alleen om Spitse’ prestaties, maar ook om haar rol in de kleedkamer. Leah vraagt zich af of er bij haar mogelijke afscheid ook iets wegvalt voor de Leeuwinnen. Aron is duidelijk. "Dat denk ik niet, want ze heeft nu al weinig waarde op het veld. We moeten haar rol ook niet te groot maken. Als je elke wedstrijd een fout maakt dan kun je je speelsters wel op de plek zetten, maar dat heeft geen zin. Misschien moet ze zich even focussen op haar eigen spel en die fouten er gewoon uit proberen te halen. Nu gaat het gewoon te vaak mis."

WK in Brazilië

Aan stoppen lijkt Spitse overigens zelf nog niet te denken. De 35-jarige speelster verlengde onlangs haar contract bij Ajax met twee jaar en sluit een langer verblijf bij Oranje niet uit. "Zij ziet het WK in Brazilië natuurlijk als een mooi afscheid. Maar ik vraag me af of Arjan Veurink, de opvolger van bondscoach Andries Jonker, zich daaraan moet branden."

'Stop er lekker mee'

Aron vindt dat Spitse simpelweg te kort komt om überhaupt nog in aanmerking te komen voor het WK 2027 in Brazilië. "Dat vind ik echt te ver weg, dan is ze 37 jaar. Dan ben je toch écht te oud voor het Nederlands elftal. Je moet op een gegeven moment door selecteren. Een aantal van de selectie die gaan er nog uit zichzelf mee stoppen. Een aantal gaan nog door, maar ik zou Sherida aanraden: stop er lekker mee bij Oranje, ondanks dat het niet het mooiste afscheid is. Anders wordt het misschien nóg pijnlijker om haar in een Oranje-shirt te zien", besluit Aron.

