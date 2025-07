Sportjournaliste Barbara Barend stelt dat de Oranje Leeuwinnen zich al bijna kunnen opmaken voor hun terugkeer naar Nederland. Ze deed een pijnlijke constatering bij de 4-0 nederlaag tegen Engeland. "Het was bijna sneu, vond ik", vertelt Barend in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.

De Oranje Leeuwinnen zouden zich bij winst op de ploeg van Sarina Wiegman van een plek in de kwartfinale verzekeren. Het tegenovergestelde gebeurde in Zürich. "Vanaf de eerste minuut zag je dat het hem niet ging worden. De bal van kleur naar kleur spelen was al moeilijk en dat werd alleen maar erger. Het was bijna sneu, vond ik”, trekt Barend een pijnlijke conclusie. "Het was het gewoon helemaal niet."

'Wat er allemaal gebeurd is...'

Barend probeert haar vinger op de zere plek te leggen. "Ze hebben wel het team om ver te komen, maar wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is…", doelt Barend op alle heisa rondom de Oranje Leeuwinnen, zoals de vroegtijdige aankondiging van het vertrek van Andries Jonker. "Dat is gewoon ontzettend jammer. Tegen Engeland maakten ze in ieder geval geen enkele aanspraak op een resultaat."

De ploeg van Jonker moet hopen op een wonder van Wales tegen Engeland of moet zelf met ruime cijfers winnen van Frankrijk. "Nederland is uitgeschakeld, dit is een onmogelijke taak", stelt Barend. "Als je nu een nipte overwinning nodig had, oké. Maar met zulke cijfers… Nee, dat zie ik niet gebeuren. Het is niet het EK van Nederland geworden, dat kunnen we wel concluderen."

Meer aandacht voor vrouwenvoetbal

De Oranje Leeuwinnen waren de afgelopen jaren, vooral onder Sarina Wiegman, met deze generatie zéér succesvol. Ze wonnen het EK in 2017 én haalden de WK-finale in 2019. "We zijn de laatste jaren verwend door het Nederlands elftal. Daarom is het nu ook gewoon ontzettend balen", vervolgt Barend, die merkte dat het EK Vrouwenvoetbal meer is gaan leven. "Op straat werd ik na de nederlaag tegen Engeland ook door mannen en vrouwen aangesproken en allemaal zeggen ze: 'Balen, hè'."

De voorvechter van het vrouwenvoetbal vindt het uiteraard wel een goede ontwikkeling dat er steeds meer journalisten en supporters afreisden voor de EK-duels van Nederland in Zwitserland. "Natuurlijk wist je van tevoren dat het een lastige poule wordt, maar de nasmaak is wel heel bitter. Nogmaals, het is nog niet gedaan. Maar er moet wel echt een wonder gebeuren", besluit Barend teleurgesteld.

