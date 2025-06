Dit wordt de nieuwe naam van de KNVB Beker en Eredivisie Vrouwen

In een knotsgekke slotfase is FC Twente opnieuw kampioen geworden van de Vrouwen Eredivisie. Waar het kampioenschap in de Eredivisie tot de laatste speelronde spannend is, was dit ook zo bij de vrouwen. Het gevecht in de Azerion Vrouwen Eredivisie ging tussen FC Twente en PSV. Met nog tien minuten te spelen leek PSV kampioen te worden, maar alles ging mis.