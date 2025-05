Peter Bosz looft keuze voor Erik ten Hag en voorziet Arne Slot-scenario bij Bayer Leverkusen

Erik ten Hag werd afgelopen maandag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Nederlander heeft flinke schoenen te vullen, want Xabi Alonso bracht de Duitse club terug aan de top van de Bundesliga. PSV-trainer Peter Bosz denkt dat zijn oude club een goede keuze heeft gemaakt met Ten Hag.

Ten Hag gaat bij Leverkusen aan zijn tweede buitenlandse avontuur beginnen. Zijn eerste viel in het water, want bij Manchester United liep het niet zoals hij graag gewild zou hebben. Daarvoor maakte Ten Hag in Nederland furore bij achtereenvolgens Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax.

Harde uitspraak van vertrekkende Manchester United-speler: 'Na het voetbal dat we onder Erik ten Hag speelden...' Christian Eriksen vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij Manchester United en sprak bij The Guardian over het belabberde jaar dat de club doormaakte. "We hadden geluk dat we dit seizoen niet degradeerden."

Lovende Bosz

Het Duitse BILD polste PSV-trainer Peter Bosz, ook oud-trainer van Leverkusen tussen 2018 en 2021, over de aanstelling van Ten Hag. "Ik ben overtuigd van het feit dat er een goede keuze is gemaakt. Erik en Bayer past goed bij elkaar, ook door alle goede spelers die Leverkusen heeft."

Of veel van die topspelers er komend seizoen nog bij zijn is de vraag. Jonathan Tah is transfervrij naar Bayern München overgestapt, terwijl Jeremie Frimpong en Florian Wirtz hard op weg zijn naar Liverpool.

Arne Slot kan Erik ten Hag enorm dwarszitten: leegloop dreigt bij Bayer Leverkusen na vertrek sterkhouder Erik ten Hag tekende deze week een contract bij Bayer Leverkusen en krijgt daar dus de kans om zich te revancheren voor zijn ontslag bij Manchester United. Het belooft echter een loodzware taak te gaan worden, want bij de Duitse topclub dreigen de nodige sterkhouders te vertrekken. Jonathan Tah is de eerste, maar er volgen er waarschijnlijk nog een aantal en daar speelt Arne Slot ook een rol in.

'Sensationeel'

"Erik weet veel van voetbal en is echt een goede coach", vervolgt Bosz zijn verhaal. "Ik heb nooit met hem gewerkt, maar alle verhalen die ik hoor zijn positief. Zijn successen spreken voor zichzelf, zelfs bij Manchester United."

Vooral zijn periode bij Ajax sprong in het oog. "Wat hij daar bereikt heeft is geweldig. Er zaten natuurlijk veel goede spelers in die ploeg, maar zij werden allemaal beter onder Erik. Hij leidde Ajax naar de halve finale van de Champions League. Dat is sensationeel voor een Nederlandse club in deze tijd."

Erik ten Hag krijgt specifieke vragen op persconferentie bij Leverkusen: 'Ajax nooit een optie geweest' Een terugkeer bij Ajax is voor Erik ten Hag nooit een optie geweest. Dat vertelde de trainer op de persconferentie van zijn nieuwe club Bayer Leverkusen. Volgens de coach was het niet het goede moment.

Arne Slot-scenario

Bij Leverkusen is Xabi Alonso naar Real Madrid vertrokken en dus heeft Ten Hag grote schoenen te vullen. Bosz denkt dat dit niet zoveel uitmaakt voor zijn landgenoot. "Veel mensen dachten ook dat het lastig zou zijn voor de opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool. We hebben allemaal gezien hoe Arne Slot dat gedaan heeft."