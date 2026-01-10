Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur ook bij een directe rivaal geïnformeerd. Na het aangekondigde vertrek van Alex Kroes keek de club niet alleen binnen de vertrouwde kring, maar klopte zij zelfs aan bij PSV. Uiteindelijk bleek het verhaal toch iets genuanceerder te liggen.

Volgens Het Parool werd naast interne kandidaten ook contact gezocht met PSV-technisch directeur Earnest Stewart en AZ-technisch directeur Max Huiberts. Beiden stonden op de longlist om de functie van Kroes over te nemen bij Ajax, maar werden al snel niet verder gevolgd.

Pikante overstap?

De berichtgeving van De Telegraaf nuanceert dit. Stewart stond wel op de longlist, maar er ging al snel een streep door zijn naam omdat Ajax hem niet als serieuze kandidaat zag. Zijn lopende contract bij PSV tot medio 2027, met een optie voor een extra jaar, speelde daar een belangrijke rol bij. Ook Huiberts werd kort benaderd, maar een overstap naar Ajax kwam er uiteindelijk niet van, waardoor beide opties snel van de agenda verdwenen.

Op de longlist van Ajax stond bovendien Txiki Begiristain, voormalig directeur voetbalzaken van Barcelona en Manchester City. Hij bleek echter al snel onhaalbaar, waarna de club doorschakelde naar Jordi Cruijff, die binnenkort officieel wordt gepresenteerd als nieuwe technisch directeur en nu al achter de schermen betrokken is bij beleids- en technische keuzes.

De aanstelling van Cruijff is cruciaal voor Ajax, omdat onder zijn hoede er weer een plan voor de langetermijn kan worden uitgevoerd. Hoewel Kroes formeel nog technisch directeur is, ligt de dagelijkse uitvoering momenteel bij Marijn Beuker. Als Ajax de tweede plaats in de Eredivisie veiligstelt en zo een Champions League-ticket bemachtigt, kan Cruijff met een schone lei beginnen en de zomerperiode benutten om knopen door te hakken op de transfermarkt en bij de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer.

Voor die nieuwe hoofdtrainer blijft de naam van Dick Schreuder, trainer van NEC, rondzingen. Hij sprak afgelopen zomer al met Ajax en geldt opnieuw als serieuze optie voor volgend seizoen. Tot die tijd staat Fred Grim als interim-trainer voor de groep in Amsterdam.

Hervatting van Eredivisie

Ajax hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Eerder dit seizoen hadden de Amsterdammers, toen nog onder John Heitinga, het in eigen huis behoorlijk lastig tegen de promovendus. Er werd gewonnen, maar daar was ook alles mee gezegd. In Velsen de taak aan Ajax om beter voor de dag te komen.

