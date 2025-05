'Vertrek van Cristiano Ronaldo uit Saoedi-Arabië lonkt: toch nog deelname aan WK-clubs voor Portugese ster?'

De toekomst van Cristiano Ronaldo in Saoedi-Arabië staat flink onder druk. De 40-jarige Portugese aanvaller ontbreekt inmiddels voor de tweede wedstrijd op rij zonder duidelijke reden in de wedstrijdselectie van Al Nassr. Dit voedt de speculaties over zijn naderende vertrek uit het Midden-Oosten.

Al Nassr beleefde een teleurstellend seizoen, waarin het de landstitel moest laten aan concurrent Al-Ittihad van Steven Bergwijn. Ook werd de club recentelijk uitgeschakeld in de Aziatische Champions League door het Japanse Kawasaki Frontale, wat een flinke domper was voor de Saoedische topclub.

Tegelijkertijd nadert het contract van Ronaldo zijn einde: komende zomer loopt zijn verbintenis af. Volgens diverse media is de Portugese ster ontevreden en zou hij hebben aangegeven niet te willen verlengen, wat de geruchten over zijn vertrek versterkt.

Braziliaanse interesse voor WK-clubs

Volgens de Saoedische krant Al Eqtisadiah is Palmeiras, de Braziliaanse kampioen uit São Paulo, concreet geïnteresseerd om de aanvaller tijdelijk te huren voor het WK voor clubs dat van 11 tot en met 21 juni 2025 in de Verenigde Staten wordt gehouden. De club, onder leiding van de Portugees Abel Ferreira, wil zich versterken en heeft al een bod uitgebracht om Ronaldo los te weken bij Al Nassr.

Vanwege het WK geldt in Brazilië een uitzonderlijke transferperiode van 2 tot 10 juni, naast de officiële transferperiode die op 10 juli begint. Al Nassr komt dit jaar niet in actie op het WK voor clubs omdat het zich niet heeft geplaatst via de Aziatische Champions League. Om die reden zou een vertrek uit Saoedi-Arabië interessant zijn voor Ronaldo.

'Zo'n ster kun je niet weigeren'

Ook de Spaanse sportkrant Marca meldt dat het management van de Portugese ster een belangrijk voorstel heeft ontvangen van een Braziliaanse club, gesteund door externe investeerders. Daarnaast zou ook Botafogo interesse tonen, één van de vier Braziliaanse clubs die meedoen aan het WK voor clubs.

Renato Pavia, directeur van Botafogo, reageerde recent op de geruchten rond Ronaldo: "Kerstmis is alleen in december... Maar als hij zou komen, kun je zo'n ster niet weigeren. Ronaldo is, zelfs op zijn leeftijd, nog steeds een doelpuntenmachine", aldus Pavia. Hij benadrukte dat de beslissing uiteindelijk bij de eigenaar John Textor ligt en voegde met een knipoog toe: "Grote spelers zijn altijd welkom, zolang ze een versterking zijn voor de selectie, waar ik op dit moment erg tevreden over ben."

WK voor clubs: mogelijk afscheidspodium voor Cristiano Ronaldo

Voor Ronaldo biedt het WK voor clubs mogelijk een laatste groot podium om zich internationaal te laten zien, voordat hij wellicht een nieuw hoofdstuk in zijn carrière begint in Zuid-Amerika. De komende weken zullen duidelijkheid brengen over zijn verdere plannen.