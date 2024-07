Video | Ollie Watkins schiet droom Oranje in blessuretijd aan flarden

Ollie Watkins maakte in de allerlaatste minuut de 2-1 voor Engeland, in de halve finale tegen Nederland. Daarmee viel de droom van Oranje om de eindstrijd te halen in duigen.

Watkins werd in het zestienmetergebied aangespeeld, draaide met Stefan de Vrij in zijn rug naar buiten, maar wist de bal alsnog in de verre hoek te plaatsen. Keeper Bart Verbruggen kon er niet bij. Het was de 2-1. De assist kwam van Cole Palmer.

Doelpunt Engeland🚨!



91' Ollie Watkins



Nederland 1-2 Engeland



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/PViwZLV9nr#EURO2024 pic.twitter.com/xYYPRlNdLf — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 10, 2024

Xavi Simons had Nederland al vroeg op voorsprong geschoten in Dortmund, waarna Harry Kane de stand via een penalty op 1-1 had gezet. Na de late goal van Watkins bracht de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman nog de spitsen Joshua Zirkzee en Brian Brobbey in om iets te forceren, maar het was te laat. Voor Brobbey was het zijn debuut op het EK.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.