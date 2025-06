Wéér een tegenslag voor Oranje Leeuwinnen in aanloop naar EK: 'Doet me denken aan Arjen Robben'

De Oranje Leeuwinnen moeten het dinsdag opnieuw doen zonder Vivianne Miedema in de Nations League-wedstrijd tegen Schotland. Dat is een forse tegenvaller, zeker met het belangrijke EK in Zwitserland over slechts een maand. De topscorer van Nederland heeft het trainingskamp verlaten vanwege aanhoudende hamstringklachten. "Het moet nu in de praktijk blijken of ze het EK haalt", vertelt bondscoach Andries Jonker.

Jonker klonk lichtelijk aangeslagen na de nieuwe klap voor Miedema. "Viv heeft het trainingskamp verlaten. Helaas is ze weer niet fit genoeg om te spelen", licht de bondscoach in aanloop naar Schotland-thuis toe tegenover ESPN. Ondanks alle tegenvallers blijven Jonker, Miedema en de medische staf positief over haar herstel. "Op papier wordt het niet spannend, maar ze heeft al zoveel tegenslagen gehad. Nu moet het in de praktijk blijken. Het doel is nog steeds dat ze op 19 juni volle bak mee kan trainen."

Vergelijking met Arjen Robben

Voor de spits van Manchester City begint opnieuw een traject om volledig fit te worden. Miedema weet als geen ander wat haar te wachten staat, gezien haar blessureverleden waarin ze al drie keer moest revalideren van een kniekwetsuur. Bondscoach Jonker vergelijkt haar situatie met 'de man van glas' Arjen Robben: "Het doet me denken aan Arjen. Vivianne is net zo gefocust op het EK als hij dat destijds was."

De vergelijking met de voormalig Oranje-international is tekenend voor de mentaliteit van Miedema. Ondanks de teleurstelling van opnieuw een herstelperiode, blijft haar vizier resoluut gericht op het EK volgende zomer. "We hebben samen gezeten, een programma gemaakt en alles doorgesproken met inspanningsfysioloog Niels de Vries. Het doel is om haar rondom 19 juni (start van de voorbereiding richting het EK) fit te krijgen. Ze is zelf ontzettend gemotiveerd om dat te bereiken. Daarin zie je dat ze echt een topper is."

Hoop gevestigd op Miedema

Voor Oranje betekent het opnieuw puzzelen in de aanval, zeker na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Duitsland. De hoop blijft echter dat Miedema zich middels het persoonlijke programma volledig kan opladen voor de uitzwaaiwedstrijd op op 26 juni tegen Finland én het EK in Zwitserland.

EK op komst