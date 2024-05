Willem van Hanegem haalt drie trainers door de mangel: 'Stop met die teksten voor de bühne'

Willem van Hanegem heeft afgelopen week met verbazing gekeken naar de presentaties van nieuwe trainers in de voetballerij. Zo was de oud-trainer niet te spreken over uitspraken van Francesco Farioli en Robin van Persie en ook de reactie van Erik ten Hag kon de Kromme niet bekoren.

Van Persie werd afgelopen week gepresenteerd als nieuwe coach van sc Heerenveen en daar deed hij een aantal uitspraken die de wenkbrauwen van Van Hanegem deden fronsen. 'Hij ving zijn eerste karper in Friesland. Dat zou mij geen bal interesseren. En hij had vroeger een plaatje van de eerste schoenen van Abe Lenstra op zijn kamer hangen of zoiets. Nou, het is wat allemaal hè, Heerenveen komt er dus wel bovenop. Van Persie was ook geïrriteerd dat er mensen waren die deze stap een tussenstop noemden. Hij zet een logische stap in zijn loopbaan als trainer. Daar is niets mis mee. Maar stop met al die teksten voor de bühne', is Van Hanegem glashelder in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Francesco Farioli

Ook de eerste woorden van Farioli als Ajax-trainer vond Van Hanegem niet indrukwekkend. De Italiaan noemde een Ajax-iconen op als voorbeelden en dat vond de Kromme wel vrij standaard. 'En maar Cruijff en Van Gaal blijven noemen in interviews, dat doet het ook altijd goed. Laat Farioli nu maar laten gewoon laten zien hoe hij Ajax aan het voetballen krijgt. Dat hij pas 35 jaar is, interesseert mij helemaal niets. Ook dan kun je een prima trainer zijn. Of hij dat ook is, gaan we zien. Maar dat de mensen nu al de polonaise inzetten omdat hij bij zijn vorige clubs vaak op het stadion bleef slapen, daar moet ik vooral om lachen. Zo van, kijk mij eens hard werken.'

Erik ten Hag

Ook Ten Hag maakte na de FA Cup-winst weinig indruk op Van Hanegem. 'Hij won de FA Cup en hij deed net alsof hij het al twee seizoenen goed doet daar in Engeland. Hoe kun je dat nou zeggen? Hij heeft voor een godsvermogen de verkeerde spelers gehaald. Het voetbal van Manchester United doet pijn aan de ogen zo slecht. In de halve finale lag heel Engeland in een deuk, want Coventry City kwam terug van 0-3 naar 3-3. En omdat een speler van Coventry een millimeter buitenspel stond, werd het uiteindelijk geen 3-4 voor Coventry.'

'Hij verkoopt geen onzin'

Van Hanegem heeft dus met verbazing geluisterd naar de meeste trainers afgelopen week, maar er was volgens hem ook één coach die wel zichzelf blijft. Bayer Leverkusen-coach Xabi Alonso verloor afgelopen woensdag de finale van de Europa League, maar pakte zaterdag zijn revanche met de bekerfinale. 'Trainer Alonso hing na afloop geen lulverhaal op en won zaterdag alweer de Duitse beker. Een trainer die even geen onzin verkoopt. Ook weleens lekker', is Van Hanegem duidelijk over de Spaanse coach.