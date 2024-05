Erik ten Hag wuift kritiek weg na winst FA Cup: 'Toen ik hier kwam, was het een rotzooi'

Manchester United trok zaterdagmiddag aan het langste eind in de finale van de FA Cup. Ze wonnen met 1-2 op Wembley. Nadat de spelers en technische staf van The Manunicans de beker omhoog hadden gehouden, schoof trainer Erik ten Hag aan bij BBC. De oefenmeester ligt zwaar onder vuur, maar zag zijn elftal een uitstekende wedstrijd spelen.

Terwijl Ten Hag aanschoof aan tafel bij Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney en Micah Richards ontving hij complimenten alom. Na de felicitaties kwam Manchester United-trainer Ten Hag aan het woord. “Ik geef alle complimenten naar mijn team. Ze speelden zó goed. We hebben goede spelers aan boord en als bijna iedereen fit is, laten we zien hoe goed we kunnen spelen. Ook tegen het beste team van de wereld”, zei Ten Hag voor de camera’s van BBC.

Onterechte hoeveelheid kritiek

De voormalig trainer van Ajax kreeg de afgelopen periode veel kritiek en daarom wilde zijn ploeg veerkracht en karakter tonen. “Natuurlijk is een finale tegen de rivaal nog belangrijker, maar dat was voor ons niet het belangrijkste. Wij wilden als team laten zien dat we veerkracht en karakter kunnen tonen, nadat we dit seizoen zoveel tegenslagen hebben moeten overwinnen met zoveel blessures. Ik denk dat het echt onterecht is hoeveel kritiek het team en ik dit seizoen hebben gehad.”

Spelen met zoveel energie

Manchester United speelde de gehele wedstrijd vol energie. Volgens Alan Shearer was de ploeg geen achtste geworden, als er iedere wedstrijd zoveel energie in de wedstrijd was gestopt. Daar was Ten Hag het niet mee eens. “We hadden niet altijd de spelers om dit spel te spelen. In twee jaar hebben we misschien twee of drie wedstrijden iedereen aan boord gehad.”

Toekomst van Ten Hag

Volgens de Engelse media was het de afgelopen dagen duidelijk: ongeacht het resultaat in de FA Cup, Ten Hag wordt ontslagen. Ten Hag kan niet anders dan afwachten. “Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Voor mij is dit een project. Toen ik hier kwam was het een rotzooi. Het is nu beter, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn”, vervolgde Ten Hag, die met Manchester United tweemaal een prijs pakte.

“Voetbal gaat om het winnen van prijzen. Ik wil het beste voetbal wat mogelijk is voor deze club en deze supporters, dus dynamisch en aanvallend voetbal. Maar het gaat om prijzen winnen en dat hebben we gedaan. Ik ben enorm trots op de spelers en staf.”

Rustig aan met Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo zet Manchester United op 0-2 in de FA Cup-finale tegen Manchester City en gaat uit zijn dak. ©Pro Shots.

Dit seizoen was de definitieve doorbraak van Kobbie Mainoo. Erik ten Hag geniet van de prestaties van de pas 19-jarige middenvelder, maar hoopt dat de Engelse media hem niet te veel ophemelt. “Het was zo mooi om Kobbie Mainoo zo te zien spelen op dit podium. Wat hij allemaal kan bereiken? Nee nee, we moeten rustig blijven met hem. In Engeland zijn we er heel goed in om spelers op te hemelen, maar om vervolgens ook weer af te kraken. Daar moeten we meer kalmte in bewaren”, aldus Ten Hag.