Beerschot ligt onder vuur vanwege een speciaal limited edition-shirt dat de club deze week presenteerde. Het geborduurde bloemenmotief zou volgens de Britse ontwerpster Diana Al Shammari wel héél sterk lijken op haar kenmerkende stijl en dat noemt ze ronduit plagiaat. De club en kledingsponsor Nova zien dat heel anders.

Al Shammari is geen onbekende in de voetbal- en modewereld. Ze ontwerpt al jaren kleurrijke voetbalshirts met opvallende bloemendetails en werkte eerder samen met topclubs als Bayern München, Manchester City en diverse nationale elftallen. Haar ontwerpen zijn geliefd bij fans vanwege het unieke handwerk en het combineren van voetbalcultuur met artistieke flair.

Toen ze dinsdagochtend het nieuwste Beerschot-shirt op Instagram zag, viel ze bijna van haar stoel. "Ik ben al acht jaar pionier op het gebied van dit bloemenborduurwerk in de voetbalwereld. Het op zo’n slechte, luie en ongeïnspireerde manier overnemen, zonder erkenning of samenwerking, is teleurstellend. Het is één ding als fabrieken in China het kopiëren, maar iets heel anders als een professionele club dit doet. Eerlijk gezegd is het gênant", is ze stellig.

'Dit gaat verder dan inspiratie'

Arthur Heeren, directeur van het Antwerpse Nova dat de shirts levert, pareerde de aantijgingen door te stellen dat hij al op 16 juni contact had gezocht met Al Shammari. "Ik eindigde mijn bericht met: 'Laten we iets onvergetelijk maken'. Ik kreeg geen antwoord en ben verder gegaan. Niemand kan een stijl voor altijd claimen. Het voetbal floreert juist door inspiratie en heruitvinding", aldus Heeren.

Volgens Al Shammari belandde het bericht in haar spamfolder, maar dat verandert voor haar niets. "Zelfs als ik het had gelezen, was mijn antwoord hetzelfde geweest. U heeft niet het recht om een concept te gebruiken dat ik heb ontwikkeld, zeker niet als er talloze andere manieren zijn om shirts te personaliseren."

Ontwerper dreigt met juridische stappen

De discussie verplaatste zich deels naar een privégesprek, maar Al Shammari houdt de deur voor juridische stappen open. "Dit gaat verder dan algemene inspiratie: het reproduceert beschermde aspecten van mijn creatieve expressie. Als er geen schikking komt, zal ik mijn rechten afdwingen", is ze kraakhelder.

Beerschot zelf onthoudt zich voorlopig van commentaar. Ondertussen verdeelt de kwestie de fans: waar de één het 'gewoon een mooi shirt' noemt, ziet de ander er een overduidelijke kopie in.