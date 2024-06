Zoon Patrick Kluivert van Keuken Kampioen Divisie naar Portugese middenmotor

Ruben Kluivert heeft een mooie transfer te pakken. De verdediger verlaat FC Dordrecht voor een avontuur in Portugal. Daar gaat de 23-jarige zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert aan de slag bij Casa Pia A.C. Kluivert junior was één seizoen actief bij FC Dordrecht.

"Hoewel we het jammer vinden dat Ruben ons verlaat zijn we trots en blij dat hij zo’n mooie stap naar de Portugese topcompetitie kan maken. We wensen hem veel succes bij Casa Pia A.C. en in zijn verdere carrière", vertelt Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht.

Minder Air Miles sparen

Ruben Kluivert kwam twintig wedstrijden in actie voor FC Dordrecht, dat afgelopen seizoen een van de sensaties was in de Keuken Kampioen Divisie. Toch lukte het niet om te promoveren, in de eerste ronde was FC Emmen verrassend te sterk. Kluivert speelde hiervoor in de jeugd van AFC en FC Utrecht.

Voor vader Patrick is het wel makkelijker. Portugal ligt een stuk dichter bij Barcelona, waar hij woonachtig is met zijn jongste zoon Shane Kluivert. Die voetbalt net als papa vroeger bij FC Barcelona. Scheelt wel minder Air Miles voor Kluivert senior, die Justin Kluivert als bekendste voetballende zoon heeft. Hij voetbalt in Engeland bij Bournemouth.