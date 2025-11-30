Shaqueel van Persie heeft zondagmiddag zijn Eredivisie-debuut gemaakt voor Feyenoord, en dat ging allerminst geruisloos. De 19-jarige spits – zoon van trainer Robin van Persie – kwam in de slotfase binnen de lijnen tegen Telstar en kreeg meteen te maken met een hectisch wedstrijdeinde. Feyenoord leidde veilig met 0-2, maar na de late aansluitingstreffer van Kay Tejan werd het alsnog billenknijpen. In die nerveuze minuten speelde Shaqueel een opvallende rol.

Van Persie jr. kwam in de 82e minuut het veld in voor Ayase Ueda, maar aan aanvallen kwam hij amper toe. Feyenoord moest na de 1-2 van Telstar vooral tegenhouden, tijd winnen en hopen dat het niet opnieuw fout zou gaan. In de 94e minuut liep de tiener doelman Ronald Koeman jr. bewust in de weg toen die snel wilde uitnemen, en dat leverde hem direct een gele kaart op voor tijdrekken.

Shaqueel was na afloop eerlijk voor de camera bij ESPN: "Normaal ben ik daar niet van, maar het moest even. We moesten hem over de streep trekken." Het was niet het soort debuut waar je van droomt, maar wel één dat meteen opviel.

'Thuis is het pa, hier is het trainer'

Dat zijn vader langs de lijn staat, maakt het er volgens Shaqueel niet ingewikkelder op. "Ik heb hem al twee jaar meegemaakt in de jeugd. We werken heel goed samen. Thuis is het pa, hier is het trainer. Hij behandelt me precies hetzelfde als elke andere speler, en zo hoort het ook."

Ook in de kleedkamer levert die bijzondere vader-zoon-dynamiek geen scheve gezichten op. "Mijn teamgenoten zijn het gewend. Het is aan mij om te laten zien dat ik hier hoor", stelt Van Persie jr. vastberaden.

Analist Karim El Ahmadi zag dat het debuut van Shaqueel in Velsen-Zuid weinig ruimte bood voor frivoliteit. "Hij werkte hard, dat was ongeveer het enige wat hij in die minuten nog kon doen. Tegen Celtic zag je zijn techniek, dat stiftje op Ueda… Deze jongen hééft kwaliteiten. Nu moet hij vooral minuten maken."

De 19-jarige spits schetste na afloop ook hoe hij zichzelf ziet als speler: een technische spits die graag in bal komt, combinaties zoekt en over scorend vermogen beschikt. Veel daarvan kon hij in Velsen-Zuid nog niet tonen. Daarvoor speelde Feyenoord te veel tegen de eigen zestien aan, maar Van Persie jr. benadrukte dat zijn tijd nog komt.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.