Oranje won in 1988 het EK voetbal, de enige titel tot nu toe voor het Nederlands elftal. In de halve finale was er een legendarische clash met West-Duitsland. Met Eike Immel, de Duitse keeper van toen, gaat het nu knap beroerd.

Op 21 juni 1988 was het Volksparkstadion te Hamburg 'van ons'. De West-Duitsers kwamen in de halve finale nog wel op 1-0, via de in Nederland niet zo geliefde Lothar Matthäus, maar Ronald Koeman en Marco van Basten schoten Oranje naar de eindstrijd. Daarin werd Rusland verslagen.

Gevangenis

In augustus 2025 werd Immel door een rechter veroordeeld tot twee jaar gevangenis. Hij had honderd gevallen van fraude gepleegd. De keeper met 19 interlands voor West-Duitsland had ook daarvoor problemen met geld. In 2008 werd hij failliet verklaard en in 2012 werd hij vanwege het bezit van cocaïne ook al berecht.

Premier League

In de jaren 80 en 90 was hij een succesvolle keeper. Hij speelde negen jaar bij Stuttgart, warmee hij onder meer de Bundesliga won, en kwam in 1995 over naar Manchester City. Hij kwam 50 keer uit in een Premier League-wedstrijd. Na het seizoen 1996-1997 vond hij het wel genoeg en pensioneerde hij.

Na zijn veroordeling in augustus is hij nog niet daadwerkelijk de bak in gegaan. Hij woont in een sociale huurwoning, schrijft Express, en leeft van een uitkering. Wel geeft hij trainingen aan jonge keepers in Stadtallendorf, maar dat is vrijwilligerswerk.

Armes Deutschland

In de Duitse documentaire Armes Deutschland zegt hij: "Ik heb in het verleden miljoenen verdiend. Nu moet ik het doen met 500 euro per maand. Het is geweldig dat de overheid hulp biedt aan mensen die problemen hebben. Ik heb in mijn loopbaan minstens 10 miljoen euro over de balk gesmeten. Ik kreeg de beste tafel in restaurants, de autodealers gaven me enorme kortingen. Bij Manchester City kreeg ik dik 1 miljoen euro per jaar. Dat geld had genoeg moeten zijn om de rest van mijn leven op te teren."

Hij gaat verder: "Maar ik ging scheiden en de opvoeding van mijn kinderen vergde veel geld. Ook heb ik verkeerde beleggingen gedaan in onroerend goed en ik gaf veel geld weg. We verzuimden om besparingen door te voeren."