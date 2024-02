Nederlandse waterpolosters scoren er weer 27 tijdens WK-duel, maar zijn wel aangewezen op tussenronde

De Nederlandse waterpolosters hebben weer flink uitgehaald in de groepsfase van het WK waterpolo. Tegen Brazilië werd er met 27-5 gewonnen. Die 27 goals scoorde TeamNL ook al tegen Kazachstan. Toch is het niet genoeg om meteen naar de kwartfinales te mogen.

Alleen de groepswinnaars plaatsen zich namelijk rechtstreeks voor de kwartfinales van het WK. In Groep A van Nederland is dat Amerika geworden. Nederland kwam na de wedstrijd tegen Brazilië nog even op gelijke hoogte maar zag even later de Verenigde Staten ook van Kazachstan winnen. Daarmee won de olympisch kampioen alle drie de wedstrijden in de groep en Nederland werd tweede. De eerste wedstrijd van het WK verloor TeamNL met 10-8 van Amerika.

De wedstrijd van Amerika tegen Kazachstan (32-3) op donderdag deed er niet meer toe voor de stand. Amerika stond al eerste en verstevigde die positie alleen maar door zonder puntenverlies groepswinnaar te worden. Nederland weet dat het tweede geworden is en moet naar de 'tussenronde', die eigenlijk gewoon de achtste finale heet. Daarin treft het China.

Nederland - China

Zaterdag 10 februari om 10:00 uur Nederlandse tijd is Nederland - China in de achtste finale van het WK waterpolo. Nederland is regerend wereld- en Europees kampioen en ook al geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

Winst op Brazilië!



Dit betekent dat onze @waterpolodames als tweede geëindigd zijn in de groepsfase👏



Zaterdag om 10.00 uur zullen zij het opnemen tegen China.#TeamNL pic.twitter.com/wUlGBkO7Rc — TeamNL🇳🇱 (@TeamNLtweets) February 8, 2024