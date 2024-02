Waterpolosters starten WK als titelhouder met kleine nederlaag tegen olympisch kampioen VS

De Nederlandse waterpolosters zijn in hun jacht naar een nieuwe wereldtitel begonnen met een kleine nederlaag tegen de Verenigde Staten. In het zwembad in Doha was de regerend olympisch kampioen met 10-8 (3-2 3-3 3-1 1-2) te sterk.

Het was een foutenfestival aan de kant van de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis en daar profiteerde de VS van. Bij rust stond Oranje met 6-5 achter. In het derde kwart nam de VS verder afstand, in kwart vier kwam Nederland nog wat dichterbij.

Door het verlies zijn de waterpolosters de nummer laatst in de poule. De VS staat bovenaan, gevolgd door Kazachstan. Brazilië is de nummer drie in de groep van Nederland. Op 8 februari speelt Oranje tegen de Brazilianen. De bovenste twee landen gaan door naar de volgende ronde van het WK.

Regerend wereldkampioen

Nederland verdedigt in Doha de wereldtitel. In juli werd de ploeg wereldkampioen door Spanje te verslaan na strafworpen. Eerder deze maand in Eindhoven pakte de ploeg van bondscoach Doudesis ook de Europese titel.