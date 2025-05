Bizarre actie van politiemotor beslist wielerwedstrijd: 'Hij wist niet dat finish daar lag'

De zege in Luik-Bastenaken-Luik voor junioren leek binnen handbereik voor Leander De Gendt, totdat hij in de laatste meters van de sprint gehinderd werd door een politiemotor. Het onverwachte incident kostte de jonge Belg de overwinning en zorgde voor opschudding binnen zijn team en bij de toeschouwers.

Na 137,6 kilometer koers bevonden Leander De Gendt en zijn Britse rivaal Harry Hudson zich in een spannende sprint op La Redoute, een beroemde klim in Luik-Bastenaken-Luik. In de laatste hectische meters van de wielerklassieker, terwijl beide renners alles gaven, week een politiemotor af van zijn lijn. Daarbij hinderde hij De Gendt op het cruciale vlak voor de finishlijn, waardoor de jonge Belg moest uitwijken en tekort kwam voor de overwinning.

Volgens Francis Van Mechelen, ploegleider van De Gendt, moest de jonge Belg plotseling zijn snelheid verminderen. "Leander moest plots zijn remmen dichtknijpen en een duik nemen", aldus Van Mechelen. Dit kostte De Gendt de zege, wat leidde tot veel frustratie bij het team.

Frustratie is groot bij Leander De Gendt

De agent verontschuldigde zich meteen voor de fout. Hij legde uit dat hij een papier had waarop stond dat de finish op een andere plek dan de top van La Redoute lag, waardoor hij zich zo dicht bij de renners bevond. "Hij wist helemaal niet dat de finish daar lag", legde Van Mechelen uit. "Pas in de laatste meters werd de agent gewaarschuwd dat hij moest wegwezen."

Het team van De Gendt vroeg de jury om twee winnaars aan te wijzen, maar dit werd afgewezen. Hudson werd uitgeroepen tot winnaar, terwijl De Gendt zich met een tweede plaats moest tevredenstellen. Het incident leidde tot de nodige frustratie bij Van Mechelen. "We hebben het netjes bij de jury aangekaart, maar blijkbaar heeft de jury geen bevoegdheid om de race als gelijkspel te beschouwen."

Verzoek afgewezen

De video van de sprint werd gedeeld door de opleidingsploeg van Bahrain Victorious, met de tekst 'oneerlijke situatie!!'. Het team diende uiteraard een klacht in, maar de UCI greep niet in en riep Hudson uit tot winnaar. "Een motor neemt onze kans weg op de overwinning. Een verdrietige dag voor ons, maar we willen winnaar Hudson feliciteren", aldus het team van De Gendt, die zelf met een bedroefd gezicht op het podium stond.

Een ander incident in de openingsfase van de koers vond plaats toen een auto op de klim naar beneden reed en een renner raakte. Dit leidde tot een tijdelijke neutralisatie van de wedstrijd, omdat er geen ambulance beschikbaar was. Het peloton stond 15 minuten stil. De twee incidenten maakten deze editie van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren tot een van de meest chaotische in de recente geschiedenis.