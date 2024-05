Dit is Fabio Jakobsen: Nederlandse topsprinter, overleefde zware valpartij en gaat nu op jacht naar ritwinst in de Giro

Een kijkje in het inspirerende verhaal van Fabio Jakobsen. De Nederlandse renner die als een komeet het peloton binnenkwam en zich ontwikkelde tot de absolute wereldtop. Tegelijk wordt Jakobsen nog altijd herinnerd aan zijn gruwelijke valpartij in Polen. Op waanzinnige wijze herstelde hij van zijn verwondingen en keerde hij weer helemaal terug. De 27-jarige renner kijkt uit naar de toekomst en gaat in de Giro d'Italia op jacht naar een etappeoverwinnig.

Als klein kind was Jakobsen altijd al aan het fietsen, sprinten en crossen. Zijn vader besloot daarom om bij de plaatselijke wielervereniging een mountainbike te kopen voor zijn zoon. Later zag Jakobsen bij diezelfde club een groep wielrenners voorbij zoeven. Sinds dat moment was het kind uit Gorinchem verkocht. "Met name de snelheid sprak mij aan", vertelde Jakobsen tegenover de Nederlandse wielerbond. "Eigenlijk was wielrennen de ideale sport. Ik had veel energie als kind, dat kon ik mooi kwijt in het fietsen."

Jakobsen was geen uitblinker

Dat Jakobsen uiteindelijk de renner is geworden die we vandaag de dag kennen zag niet iedereen aankomen. Zelf voelde hij zich in de jeugd ook geen uitblinker. "Ik won vroeger wel eens een sprintje, maar zo getalenteerd als Mathieu van der Poel was ik nooit", blikt Jakobsen terug. "Bij mij kwam dat echt later pas, eerst beoefende ik immers ook nog andere sporten."

Richting de junioren ontwikkelde Jakobsen zich meer en meer tot sprinter van wereldklasse. In 2018 maakte hij de overstap naar Quick-Step (het huidige Soudal Quick-Step) waar hij een absoluut topjaar reed. Met overwinningen in Nokere Koerse en de Scheldeprijs kwam hij stormachtig het peloton binnen. Vanaf dat moment behoorde Jakobsen tot één van de beste sprinters ter wereld. Die status bevestigde hij een jaar later eens te meer met twee ritzeges in de Ronde van Spanje en de Nederlandse titel op de weg.

Fabio Jakobsen wint twee ritten in zijn Nederlandse kampioenstrui in de Vuelta a España © Getty Images

Horrorcrash in Polen

In 2020 kwam Jakobsen zwaar ten val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. In de eindsprint wilde Jakobsen concurrent Dylan Groenewegen inhalen, echter week Groenewegen van zijn lijn af waardoor Jakobsen op gruwelijk hoge snelheid ten val kwam. Hij vloog hierbij in de hekken, knalde tegen de finishboog aan en kwam in aanraking met een official.

Het moment van de valpartij van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen © Getty Images

De ernst van de valpartij was snel duidelijk toen hij met levensbedreigende verwondingen in kunstmatige coma werd gehouden in het ziekenhuis. Jakobsen had ernstige verwondingen aan zijn gezicht, met name aan zijn verhemelte, luchtpijp en beenderen in het gezicht. Hoe bedreigend de situatie was realiseert Jakobsen zich maar al te goed. "Ik was bang om het niet te overleven. Dat is nog steeds een litteken op mijn hart", blikt de renner terug tegenover de NOS.

"Het eerste wat ik mij kan herinneren na de valpartij was het moment dat mijn vader en Delore, mijn vriendin, aan mijn bed stonden", vertelt Jakobsen. "Ik tikte op mijn horloge, want ik wilde weten hoe laat het was. Ze zeiden: 'Het is vier uur, zaterdagmiddag.' Ik wist dat ik op woensdag gestart was. Ik lig hier dus al drie dagen en dat is niet best."

Wederopstanding

Na de bijna fatale valpartij in Katowice maakte Jakobsen wonderbaarlijk snel zijn rentree na iets meer dan een halfjaar in de Ronde van Turkije. Datzelfde jaar keerde hij bovendien na een jaar afwezigheid terug in een grote ronde. Een sensationele Vuelta a España volgde met drie etappezeges. Als kers op de taart won hij ook nog eens het puntenklassement.

Fabio Jakobsen reed een fenomenale Ronde van Spanje met drie ritzeges en het punteklassement © Getty Images

Jakobsen realiseert zich dat het niet vanzelfsprekend was dat hij weer op de fiets zit. Laat staan dat hij zo zou terugkeren in het peloton en weer kon winnen. "Eerst moest ik herstellen van alle blessures en operaties voordat ik überhaupt de mindset had om weer prof te zijn", blikt de herstelde Jakobsen tegenover De Gelderlander terug. "Ik moest eerst weer een mens worden, dat alleen al duurde een paar maanden. Toen ben ik langzaam gaan trainen. En vanaf toen is het mentaal en fysiek hand in hand gegaan."

Europees kampioen

Jakobsen maakte in 2022 opnieuw een sterk seizoen door met onder andere een overwinning in de Vlaamse wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappezege in de Tour de France. Maar later dat jaar bekroonde de Nederlander zijn rentree met de Europese titel in München. Met een absolute supersprint kwam hij als eerste over de finish voor Arnaud Démare en Tim Merlier.

Fabio Jakobsen wint namens Nederland de titel op het Europees kampioenschap in München © Getty Images

Huwelijk met Delore

In datzelfde succesvolle jaar stapte Jakobsen samen met Dolere Stougje het huwelijksbootje in. Samen ging het kersverse koppel op honeymoon naar Curaçao waar ze meededen aan een mountainbikewedstrijd. En met succes, want ze wonnen samen de pittige tocht van vijftig kilometer over het exotische parcours. Voor de eerste huwelijkstest is het koppel met vlag en wimpel geslaagd.

De impact van de valpartij in Polen is ook voor Dolere groot. Ze vertelt hoe zij vooral na de vreselijke val naar de sprints van haar man Fabio kijkt. "Ik heb er niks van gezien", herinnert Dolere zich van de etappezege van Jakobsen in de Tour. "Ik ben 600 á 700 meter van de finish gaan staan. De sfeer bij de finish zelf is veel te heftig voor me. Ik zocht voor mezelf een manier om er mee om te gaan zonder een paniekaanval te krijgen en er toch bij te kunnen zijn. Nu ben ik er wel bij, maar op een andere manier."

Op jacht naar een etappezege

Dit seizoen verruilde Jakobsen zijn vertrouwde ploeg Soudal Quick-Step voor een nieuw avontuur bij Team dsm-firmenich PostNL. De resultaten zijn tot nog toe wat teleurstellend, maar langzaam maar zeker raakt de 27-jarige uit Gorinchem meer in vorm te komen. Zijn overgang naar de Nederlande ploeg betekende voor Jakobsen ook dat hij een nieuwe sprinttrein moest gaan vormen, en dat heeft tijd nodig. Maar in de Ronde van Turkije won de ploeg vier etappes, dus lijkt het met de trein wel goed te zitten.

Opvallend genoeg gingen van die vier overwinningen er drie naar sprintaantrekker Tobias Lund Andresen, die een zeer sterke indruk maakte. Jakobsen werd eigenlijk zo goed afgezet dat hij niet voor de winst hoefde te sprinten. Een fijne opsteker voor de Nederlander die tijdens de Giro kan beschikken over een in topvorm verkerende lead-out. Toch weet Jakobsen dat hij in de jacht naar etappezeges een hoger niveau moet gaan aantikken. De concurrentie is namelijk erg groot met alle sprinters die in Turijn aan de start verschijnen.