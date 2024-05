Uitslag van 'Giro di Pogi' staat al vast: 'Tadej Pogacar is belachelijk veel beter dan de rest'

De roze loper is vanaf de start van de Giro d'Italia al uitgerold voor Tadej Pogacar, volgens Thijs Zonneveld. In het parkoers hebben vijftien etappes dezelfde favoriet: Pogacar. De eerste plek in het eindklassement staat eigenlijk al vast.

Hij is de enige favoriet voor de eindzege, schrijft Zonneveld in zijn column in het AD. "En het puntenklassement. En het bergklassement. En voor hetzelfde geld wint hij onderweg per ongeluk ook nog het tussensprintklassement, het ploegenklassement, de Ronde van Hongarije, het Eurovisiesongfestival, de Formule 1 Grand Prix van Italië en het EK Ritmische Gymnastiek (onderdeel lint)."

Hoe hard Zonneveld ook zijn best doet, hij kan geen enkele concurrent voor Pogacar vinden. Zelfs met heel veel fantasie ziet hij Geraint Thomas, Romain Bardet of Ben O'Connor niet in zijn buurt komen. Door het ontbreken van de grote namen als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic verschijnen er weinig renners aan de start die het Pogi echt lastig kunnen maken.

Pogacar heeft het er nu al met de ploegleiding over dat hij zijn energie moet sparen op weg naar zijn Giro-overwinning. De Italiaanse koers is een opwarmertje voor de Tour de France. Zeker nu Jonas Vingegaard eruit ligt liggen ook daar kansen voor de Sloveen.

'Volkomen absurd'

De kwaliteit van Pogacar is uniek. En dat in een periode waarin het niveau in het peloton bizar hoog is. Niemand is zo veelzijdig als hij, geen andere renner zou 15 van de 21 etappes in een grote ronde kunnen winnen. Over veertig jaar van nu zullen ze je vragen hoe het was, het tijdperk Pogacar, denkt Zonneveld. En dat was dan volgens hem 'volkomen absurd'.