Slecht nieuws voor de Nederlandse ploeg in Frankrijk: Dylan van Baarle is niet fit genoeg om te starten bij het EK wielrennen op de weg. De ervaren renner kampt nog met de gevolgen van zijn valpartij in de tijdrit en moet de wegwedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

De 32-jarige Van Baarle kwam woensdag hard ten val tijdens de individuele tijdrit en hield daar pijnlijke ribben en een gehechte knie aan over. Bondscoach Koos Moerenhout bevestigde zondagochtend dat Van Baarle niet op tijd hersteld is. "Dylan hield veel last van zijn ribben en zijn knie bleef klachten geven. We hebben het de afgelopen dagen aangekeken, maar gezamenlijk besloten dat hij niet start", aldus de bondscoach.

Belangrijke schakel valt weg

Het uitvallen van Van Baarle is een flinke tegenvaller. De routinier van Visma–Lease a Bike gold als een belangrijke schakel in de Nederlandse ploeg. Zijn afwezigheid betekent dat Nederland het met één ervaren troef minder moet doen in de strijd om de Europese titel.

Voor Nederland verschijnen Daan Hoole, Tibor del Grosso, Menno Huising, Huub Artz en Mathijs Paasschens wél aan de start in het Franse Guilherand-Granges. Zij krijgen een uitdagende koers van 202,5 kilometer voorgeschoteld, met ruim 3300 hoogtemeters en twee steile klimmetjes in de slotfase.

Wielerkoppel

Zijn verloofde Pauline Ferrand-Prévot leeft intussen volop met hem mee. De Franse Tourwinnares en wereldkampioene weet hoe hard een val of blessure kan aankomen, ze kampte zelf eerder dit jaar nog met fysieke problemen. Terwijl zij zich weer richting haar topvorm werkt, ziet ze haar aanstaande man noodgedwongen het EK missen.

De twee vormen een van de meest succesvolle koppels in het wielrennen. Onlangs maakten ze bekend dat ze zich hebben verloofd, na een druk maar succesvol seizoen voor beiden. Van Baarle en Ferrand-Prévot delen hun passie voor de sport én hun steun buiten de koers in voor- én tegenspoed. Dit deden ze samen bij Visma | Lease a Bike, maar Van Baarle vertrekt na dit seizoen naar Soudal Quick-Step.

Spannende strijd om Europese titel

De strijd om de Europese titel belooft spannend te worden. Wereldkampioen Tadej Pogacar is de grote favoriet, maar ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel rekenen op een hoofdrol. De koers start om 11.45 uur en de finish wordt rond 17.00 uur verwacht.