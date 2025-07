Ploegleider en voormalig wielrenner Zakkari Dempster is diep onder de indruk van de zege van Thymen Arensman na de veertiende etappe van de Tour de France. Niet in de laatste plaats omdat hij weet welke offers de Nederlander daarvoor heeft moeten brengen. "Hij heeft veel moeten doorstaan", deelt hij in een openhartig gesprek na de zege van de Nederlander.

Arensman boekte zaterdag misschien wel de mooiste sportdag uit zijn leven. Na een solo wist hij de loodzware Pyreneeënrit achter zijn naam te zetten. Vol ongeloof stak hij zijn handen voor zijn ogen toen hij de finishlijn op Superbagnères passeerde. Ploegleider Dempster was misschien wel net zo onder de indruk van de winst als de Nederlander zelf.

'Zelfs twijfelachtige keuzes hadden geen gevolgen'

"Het is prachtig. Hij heeft veel moeten doorstaan", reageerde Demper in gesprek met Eurosport. "Thymen verwacht zoveel van zichzelf. De helft van de tijd wil je gewoon zeggen: ‘Het is oké, doe wat je kunt’. Vandaag was hij zó sterk, dat zelfs wat twijfelachtige keuzes onderweg geen gevolgen hadden."

Mentale druk

Eerder dit jaar sprak de Nederlander openhartig over de mentale strijd die hij ervoer. Volgens Dempster is de Nederlander daarin geen uitzondering binnen de sport: "kijk naar Pogacar een paar jaar geleden. We schrijven in deze sport mensen veel te snel af. Dit zijn soms nog maar kinderen die zichzelf tot het uiterste dwingen."

"Het is makkelijk vergeten", gaat hij verder. "Maar die jongens dragen zo veel gewicht op hun schouders. Vandaag mag hij het even loslaten. Vandaag mag hij gewoon genieten." Volgens Dempster is de Nederlander in de bergen "één van de besten van het peloton". Of deze gebeurtenis een keerzijde is voor Arensman? "Vandaag is van hem. We vieren wat hij gedaan heeft. De rest zien we later wel", aldus Dempster.

