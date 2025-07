Thymen Arensman (25) verraste zaterdag alles en iedereen in de Tour de France. De rijder van Ineos Grenadiers won de zware rit door de Pyreneeën. Hij zat onder meer geletruidrager Tadej Pogacar dwars, die achter hem tweede werd.

Nadat Arensman de felicitaties in ontvangst nam, zei hij tegen de NOS: "Geweldig. Crazy. Ja, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik denk dat ik het nog moet bevatten, dat het nog als een droom voelt. Een etappe winnen in de Tour. Dat maakt je carrière misschien wel. Dit moet nog landen. Ik moet er nog een nachtje over slapen. Spreek me dan weer. Geen flauw idee wat ik heb gedaan."

Niet hard genoeg

Hij begon aan de slotklim, Superbagnères, met drie minuten voorsprong op de toppers achter hem. "Het ging niet hard genoeg bij ons in de kopgroep. Vandaar dat ik aanviel. Met die benen die ik had moest ik moven. Ik zei voor de etappe tegen de jongens: als jullie mij en Carlos Rodríguez in deze situatie brengen met 4,5 minuut, dan halen ze ons niet terug", vertelde hji.

"Het was nu 3 tot 3,5 minuut. Ik zag op de laatste klim best wat Nederlandse vlaggen. Die hebben me wat extra's gegeven en dat was net genoeg. Bedankt daarvoor. Als ik eerlijk ben, dacht ik pas 200 meter voor de streep, toen het wat afvlakte, dat ik het ging redden."

Energie

"Met nog 8 kilometer te gaan voelde ik de energie uit mijn benen vloeien. Tegen de fans, de Nederlanders, die langs de kant stonden, kan ik zeggen, dat ik het dankzij hen heb gehaald. De manier waarop ik het heb gedaan vandaag, is ongelooflijk. Nu heb ik een tweede en eerste plek deze Tour en er komen nog meer kansen."

Arensman volgt Wout Poels op, die in 2023 de laatste Nederlander was die won in de Ronde van Frankrijk.

