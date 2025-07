De briljante zege van Thymen Arensman heeft een staartje gekregen. Journalisten hebben reikhalzend uitgekeken naar een succesje van INEOS Grenadiers in de Tour de France, want daardoor konden ze vragen stellen over een berucht teamlid van de ploeg. Die werden afgevuurd richting de onschuldige Arensman.

Arensman soleerde zaterdagmiddag knap naar de winst in de Koninginnerit van de Tour de France met bijna 5000 hoogtemeters. De Nederlander van INEOS hield geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard knap op afstand op skioord Luchon-Superbagnères. Arensman reed zo'n 36 kilometer alleen aan kop.

Beruchte masseur

Maar in plaats van een jolige stemming bij het persmoment, hing er een vijandige sfeer. De Britse pers hing als gieren boven INEOS. Ze wilden stuk voor stuk weten of verzorger David Rozman met de ploeg is meegereisd. De Sloveen wordt genoemd in een dopingzaak van dokter Mark Schmidt, die in 2021 werd veroordeeld tot bijna vijf jaar gevangenisstraf vanwege het toedienen van doping aan talloze sporters.

Kritische vragen

"Ik heb een heel specifieke vraag voor je", trapte een Britse journalist af tegen Arensman. "Waarschijnlijk eentje die je niet leuk vindt. Het spijt me dat jij degene bent die deze vragen vandaag moet beantwoorden. Er zijn serieuze aantijgingen gedaan aan het adres van een van de verzorgers van jouw ploeg, maar we hebben hem in de Tour nog niet gezien. Heb jij David Rozman wel gezien? Is hij nog altijd in het teamhotel?", wilde de journalist weten.

Arensman wist naar eigen zeggen van niets. "Ik focus me op mijn werk en op mijn eigen zaken", reageerde hij netjes. Maar dat was niet genoeg. Een collega van de journalist was uit op meer. "We hebben dat al bij het management geprobeerd. Zij willen niet praten. Vind je het eerlijk dat jij hier nu de grootste zege in je carrière zit te vieren en wij als journalisten nu jou moeten vragen wat er aan de hand is?", vroeg hij brutaal.

Arensman antwoordde op nieuw aarzelend. "Als jullie het geprobeerd hebben bij het management... Ik weet het niet", was de Nederlander eerlijk. "Het is vreemd dat ze jullie dan niet echt antwoorden. Maar nogmaals: ik ben gefocust op mijn werk en ik heb net het grootste ding in mijn loopbaan gewonnen. Daarvan probeer ik te genieten."

Onthulling over Rozman

Rozman kwam in het nieuws in Groot-Brittannië na een documentaire van de Duitse zender ADR. In 2012 zou hij contact hebben gehad met Schmidt voor en tijdens de Tour de France, die werd gewonnen door Bradley Wiggins van Team Sky (voorloper van INEOS). In een bericht stond: "Heb je nog het spul dat Milram tijdens de races gebruikte? Zo ja, kun je die dan meenemen voor de jongens?"

Ook zou Rozman hebben afgesproken voor "een biertje" met Schmidt. Maar in plaats daarvan zouden de twee zijn samengekomen op een verlaten industrieterrein. In de Tour de France van 2025 is hij vooralsnog spoorloos.

