Valpartijen horen helaas bij het wielrennen. Maar wat er dinsdag gebeurde in de derde etappe van de Ronde van Venezuela sloeg werkelijk alles: een onoplettende motard kegelde vlak voor de finish het peloton onderuit en zorgde voor complete chaos.

In de finale richting Santa Elena de Arenales leek alles klaar te liggen voor een massasprint. De renners spurtten met hoge snelheid naar de finish, terwijl een motard voor het peloton uit reed. Tot die plots besloot terug de weg op te draaien. Het peloton kwam amper een paar tellen later op volle snelheid aangereden.

Complete ravage in slotmeters

Wat volgde was een enorme ravage. Renners knalden op de motor, fietsen vlogen meters de lucht in en ook de hekken langs de weg moesten eraan geloven. Daarbij werden zelfs toeschouwers geraakt. Het was een klein wonder dat slechts vier renners onderuit gingen.

Volgens Venezolaanse media zijn er vijf gewonden gevallen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat meerdere slachtoffers per brancard moesten worden afgevoerd. De organisatie van de ronde heeft nog geen officiële reactie gegeven.

WTF was the moto doing 😡

Etappezege ondergesneeuwd door chaos

De Colombiaan Nicolás Gómez liet na afloop wel van zich horen. Hij postte een foto op Instagram waarop te zien is dat hij een mitella draagt, maar zijn blessures lijken wonderbaarlijk mee te vallen. Winnaar van de etappe werd Rubén Leangel Linarez, die de chaos nét wist te ontwijken.

Toch vierde hij zijn zege nauwelijks: het incident overschaduwde alles wat er in sportief opzicht gebeurde. Hoe het met de andere renners en de getroffen toeschouwers gaat, is vooralsnog onduidelijk.

#VueltaAVenezuela2025



Final accidentado 😥 en la 3ra Etapa de la Vuelta a Venezuela.



El venezolano 🇻🇪 @leangel_linarez del @TavferMM de Portugal gana la etapa 🚴‍♂️🏅🏁



El corredor Nicolás Gómez del @GWErcoColombia

Fue uno de los afectados en la caída 😥

Onrust in Spanje door pro-Palestijnse protesten

Waar de Ronde van Venezuela kampt met roekeloze motards, spelen er in Spanje hele andere problemen. In de Vuelta a España voelen renners zich al dagenlang onveilig door pro-Palestijnse demonstranten die de koers verstoren. Zo moest er dinsdag zelfs een virtuele finish worden getrokken, acht kilometer voor de streep, om gevaarlijke situaties te vermijden.

Nederlander Daan Hoole sprak bij de NOS van een steeds 'vijandigere sfeer' in de wedstrijd. Renners reden al door punaises, langs een omgezaagde boom en door hordes actievoerders die zich op het parcours begaven. "Je ziet de agressie in hun ogen", aldus Hoole. Ook toprenner Jonas Vingegaard en koersdirecteur van de Vuelta waarschuwden dat de veiligheid van renners in het geding is, al hoopt de organisatie de Vuelta zondag alsnog in Madrid te kunnen beëindigen.