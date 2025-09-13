Jonas Vingegaard heeft de twintigste etappe van de Vuelta a España zaterdag achter zijn naam gezet. Hij kan de eindzege nu bijna niet meer ontgaan. De twintigste etappe was de laatste bergetappe van de Vuelta a España 2025. De etappe kende meer dan 4000 hoogtemeters en een terugkeer naar de Bola del Mundo.

De start van de etappe liet zaterdagmiddag even op zich wachten. Verschillende renners brachten een bezoek aan de ploegwagen om van fiets te wisselen. Ruim tien minuten later dan gepland werd aan de voet van de Alto de la Escondida het officiële startsein gegeven, waarna Filippo Ganna al vrij snel voor het peloton fietste. Voor de eerste klim zat hij zo'n tien seconden voor op het peloton, maar al vrij snel daarna werd het gat tussen Ganna en de rest gedicht.

Eén Nederlander in kopgroep

Met nog 140 kilometer te gaan, ontstond er voor het eerst een grote kopgroep van zo'n 37 renners. Het peloton met UAE en Visma | Lease a Bike reed daar op kop, op 45 seconden achter de kopgroep. Bij die kopgroep zat één Nederlander: Huub Artz, van de ploeg Intermarché - Wanty. Later voegde zich daar nog een Nederlander aan toe: Jardi Christiaan Van Der Lee van EF Education - EasyPost.

Slotetappe ingekort

Terwijl de 20e etappe bezig was, werd ondertussen bekendgemaakt dat de slotetappe zondag zal worden ingekort. De passage door de wijk Aravaca is geschrapt, waardoor de rit ongeveer 5 kilometer korter wordt. Dat heeft te maken met mogelijke acties van pro-Palestijnse demonstranten, die deze editie al vaker de koers hebben verstoord.

Pro-Palestijnse demonstranten verstoren ook 20e etappe

Met nog zo'n 20 kilometer te gaan, verstoorden Pro-Palestijnse demonstranten ook de 20e etappe. Betogers liepen plots de weg op waardoor een motard ten val kwam. De kopgroep werd er door opgesplitst; Mikel Landa kon solo verder, terwijl Egan Bernal, Giulio Ciccone en de Nederlander Van der Lee werden opgehouden. Een minuut daarna kwam de groep met favorieten voorbij.

Rodetruidrager Jonas Vingegaard en zijn teamgenoten kwamen er zonder problemen door, net als zijn uitdager João Almeida en UAE Team Emirates. Er was één renner, onduidelijk wie het was, die aan zijn arm werd getrokken en in de remmen moest knijpen. Haast alle ploegwagens werden geblokkeerd door de demonstranten. Pas na enkele minuten konden zij hun weg vervolgen.

Vlucht Van der Lee eindigt in slotfase

In de eindfase moest Van der Lee zijn vlucht opgeven. Hij sloot weer aan bij de groep der favorieten. Met nog vijf kilometer op de klok hadden koplopers Mikel Landa en Giulio Ciccone nog maar 25 seconden voorsprong op de favorietengroep. Zij zakten echter weer in de laatste, loodzware beklimming, waarna alleen João Almeida, Jonas Vingegaard, Tom Pidcock, Jai Hindley en Sepp Kuss nog over waren in de kopgroep.

In de laatste klim, vond er een aanval van Vingegaard plaats. De rodetruidager versnelde, waarna hij los kwam van de groep en solo op weg ging naar de ritzege. In het klassement heeft hij 44 seconden voorsprong op nummer twee Almeida.