Jasper Philipsen pakt sprintzege in doldwaze dertiende etappe na forse valpartij in laatste kilometer

Tadej Pogacar heeft een hulpje minder in de jacht op de eindzege in de Tour de France. In etappe 13 kneep de 21-jarige Spanjaard Juan Ayuso in de remmen, nadat dat hij met een covidbesmetting wel was opgestapt. Ayuso reed nota bene met rugnummer 13, al had hij die volgens traditie wel omgedraaid.