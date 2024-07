Ongeluksgetal 13 slaat weer toe in Tour de France: belangrijke helper Tadej Pogacar stapt af

Tadej Pogacar heeft een hulpje minder in de jacht op de eindzege in de Tour de France. In etappe 13 kneep de 21-jarige Spanjaard Juan Ayuso in de remmen, nadat dat hij met een covidbesmetting wel was opgestapt. Ayuso reed nota bene met rugnummer 13, al had hij die volgens traditie wel omgedraaid.

Ayuso testte positief op corona, maar besloot desondanks wel te beginnen aan de dertiende etappe. Dat was achteraf gezien geen slim plan, want de Spanjaard kon al snel het peloton niet meer volgen. Ayuso stond aanvankelijk goed in het klassement, maar verloor in de elfde etappe door het Centraal Massief naar Le Lioran meerdere minuten. Door de snelle start in de dertiende rit raakte Ayuso al vroeg achterop.

Ongelukstal 13

Door het afstappen van Ayuso heeft Pogacar nog maar zes helpers over: Pavel Sivakov, Marc Soler, Nils Politt, Adam Yates, João Almeida en Tim Wellens. Jesus Herrada van Cofidis, landgenoot van Ayuso, was eveneens ziek en stapte niet op in de etappe, net als de Sloveen Primoz Roglic, die ten val was gekomen in de twaalfde etappe.

Voor de derde keer op rij haalt een renner met rugnummer 13 het einde van de Tour de France niet. Het overkwam Robert Gesink (2021) en Steven Kruijswijk (2022) van het toenmalige Jumbo-Visma (inmiddels Visma | Lease a Bike). Zij droegen net als Ayuso het rugnummer 13 ondersteboven, maar dat hielp niet. Felix Großschartner van UAE fietste vorig seizoen niet met het ongeluksgetal, dat wilde hij niet. Hij kreeg in plaats daarvan 14.

