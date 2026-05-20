Na de tijdrit van afgelopen dinsdag, met een ijzersterke Thymen Arensman, is het woensdag weer klimmen geblazen. Er staan een aantal lastige heuvels op het programma en dus ruiken veel renners kun kansen. Volg de verrichtingen van etappe elf in de Giro d'Italia hier!

Thymen Arensman deed dinsdag in de tijdrit geweldige zaken. Hij werd tweede in de rituitslag en sprong in het algemeen klassement van de zesde naar de derde plaats. Als er geen gekke dingen gebeuren, blijft dat na de rit van woensdag ook nog zo. Het lijkt namelijk een kansrijke vlucht voor avonturiers.

Het is namelijk een echte heuveletappe, met in de laatste tachtig kilometer vier beklimmingen. De moeilijkst aangegeven heuvel is de Colle di Guaitarola, een klim van de tweede categorie. Aanvallers zullen ongetwijfeld hun kans schoon zien en heel misschien doet iemand in de top van het klassement nog een aanval.

De etappe begon eerder op de middag in Porcari. 178 kilometer later ligt aan het eind van de middag de eindstreep in Chiavari. Afonso Eulálio verdedigt nog altijd de roze trui en heeft 27 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard, de topfavoriet voor de eindzege. Daarachter volgt Thymen Arensman.

