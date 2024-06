Belgisch kampioen Arnaud De Lie beloond voor comeback na zware periode: debuut in Tour de France

Arnaud De Lie gaat zaterdag in Florence voor het eerst in zijn nog jonge wielercarrière van start in de Tour de France. De 22-jarige Belg kroonde zich zondag nog tot Belgisch kampioen en mag zodoende een jaar lang in de kleuren van zijn land rondfietsen. Samen met revelatie Maxim van Gils moet De Lie voor succes gaan zorgen voor de Belgische ploeg Lotto Dstny.

"Arnaud gaat zonder enige druk naar de Tour", zegt ploegmanager Kurt Van de Wouwer in een persbericht. "Aangezien het zijn eerste deelname is, stellen we geen verwachtingen aan hem. Hij gaat erheen om te leren en ervaring op te doen, uiteraard zijn er etappes die bij hem passen en in de sprints kan hij zijn kans wagen",

Belgisch kampioen na zwaar voorjaar

In Zottegem sprintte De Lie zondag naar de nationale titel. Dankzij een machtige sprint was hij onder andere Wout van Aert, Jasper Philipsen en Tim Merlier de baas, waardoor hij Remco Evenepoel opvolgt als kampioen van België.

De Lie maakt voor het eerst zijn opwachting in een grote ronde. In Frankrijk kan de Belg een teleurstellend voorjaar in één klap goedmaken. Hij zag veel wedstrijden in het water vallen doordat hij kampte met de ziekte van Lyme. Toch keerde De Lie eind april sterk terug en boekte hij direct meerdere knappe overwinningen. Hij hoopt zijn stijgende lijn door te trekken in de Ronde van Frankrijk.

Maxim van Gils

Maxim Van Gils is de andere blikvanger in de ploeg. Hij was vorig jaar dicht bij een ritzege en heeft als doel dit jaar een etappe te winnen, aldus ploegmanager Van de Wouwer. De 24-jarige Belg maakte het afgelopen voorjaar indruk met een derde plaats in Strade Bianche en de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik moest hij ondanks een sterke rit genoegen nemen met een vierde plaats.

Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Jarrad Drizners, Harm Vanhoucke, Sébastien Grignard en Cedric Beullens completeren het achttal van Lotto. Campenaerts is met zijn 32 jaar de meest ervaren renners van de ploeg. Hij staat voor de derde keer aan de start van de Tour.