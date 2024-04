Mathieu van der Poel trakteert zichzelf na goed voorjaar op nieuw speeltje van 525 pk

Mathieu van der Poel kende een uitstekend voorjaar met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en E3 Saxo Classic. Zondag wacht voor hem nog Luik-Bastenaken-Luik en dan volgt er een korte pauze. Tijdens die onderbreking kan Van der Poel gaan genieten van zijn nieuwste speeltje, een Porsche 911 GT3 RS.

Van der Poel werd onlangs gespot in zijn nieuwe Porsche, die beschikt over 525 pk, geleverd door een atmosferische zescilinder. De wagen kan een topsnelheid halen tegen de 300 kilometer per uur en binnen 3,2 seconden zit hij op 100 k/u. De Porsche van Van der Poel is te herkennen aan zijn nummerplaat met daarop de 'M' van Mathieu en het nummer 95 verwijzend naar zijn geboortejaar 1995.

Porsche heeft ook een speciale betekenis voor Van der Poel. Hij werd ooit een keer door het automerk uitgenodigd om in Finland op het ijs te rijden. Daar ontmoette hij ook voor de eerste keer Roxanne Bertels, de persoon die hij nu zijn vriendin noemt. Van der Poel en Bertels hebben dus eenzelfde passie voor snelle auto's.

Roxanne Bertels: vriendin van Mathieu van der Poel die nacht op het politiebureau doorbracht Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na iedere race?

Wagenpark Mathieu van der Poel

Het wagenpark van Mathieu van der Poel is weer wat luxer geworden door de aanschaf van de Porsche 911 GT3 RS. De adviesprijs van die wagen is 260.000 euro, dus de Nederlander heeft zijn portemonnee moeten trekken. Al is dat gezien zijn prestaties en contract geen probleem.

Van der Poel is ook nog eens ambassadeur van Lamborghini. Hij had al eens Urus S en Huracan Sterrato onder zijn kont. We weten niet precies welke auto's er nog in de garage van Van der Poel staan, maar hij beschikte (ooit) over een Porsche Panamera, Porsche Cayman GT4 RS, Mercedes-AMG G 63, Range Rover SVR, BMW M2 cs, BMW 1M en Audi Rs6.