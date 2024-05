Met nieuw kapsel en Nederlandse ploeggenoot is Geraint Thomas (37) klaar voor klassement in Giro d'Italia

Zaterdag 4 mei start de Giro d'Italia om vervolgens ruim drie weken later in Rome te eindigen. Het peloton met 176 renners is lange tijd weg van huis, en dus worden de laatste voorbereidingen getroffen. Geraint Thomas is één van die renners die zich opmaakt om een klassement te rijden samen met ploeggenoot Thymen Arensman.

De 37-jarige Thomas wordt door zijn team INEOS Grenadiers opnieuw uitgespeeld als kopman in de Ronde van Italië. De ervaren renner uit Wales geldt als één van de beste klassementsrenners van de laatste jaren. Zo leek Thomas tijdens de laatste editie van de Giro zelfs lange tijd op de overwinning af te stevenen. Ware het niet dat op de voorlaatste dag hij uit de roze trui werd gereden in een zinderende tijdrit door een ontketende Primoz Roglic.

Duo Thomas en Arensman

Tijdens de succesvolle Giro van vorig jaar kreeg de renner van INEOS steun van schaduwkopman Arensman. Het Nederlandse talent reed in de schaduw van zijn kopman naar een keurige zesde plaats in het eindklassement. Dit jaar kiest de Britse formatie voor dezelfde tactiek, dus reizen de twee mannen opnieuw samen af naar Italië. Samen moeten ze het zien op te nemen tegen de grote favoriet Tadej Pogacar.

In vergelijking tot vorig jaar rijdt Thomas een betere voorbereiding, maar nog altijd zijn de resultaten niet super. Toch is van de voormalig Tour de France-winnaar bekend dat hij als geen ander kan pieken op de juiste momenten. Aan de andere kant lijkt Arensman vaak te moeten groeien in grote ronden, en compenseert hij een mindere eerste week met een sterke laatste.

Thomas krijgt een laatste knipbeurt

Voordat Thomas richting de start in Turijn afreist krijgt zijn vrouw de taak om hem te voorzien van een knipbeurt. Op sociale media deelt de Brit met zijn nieuwe kapsel helemaal klaar te zijn voor de Giro. Jammer dat er een helm op moet.