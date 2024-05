Starttijden individuele tijdrit Giro, etappe 14 | Hoe laat beginnen de klassementsrenners, favorieten en Nederlanders aan hun race tegen de klok?

Jonathan Milan heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In een biljartvlakke rit kwam een massasprint nooit in gevaar. Even leken waaiers roet in het eten te gooien van Milan, maar hij kon toch terugkomen. In de sprint was er niemand in staat om de Italiaan van zijn derde zege van deze ronde af te houden.