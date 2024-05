Giro d'Italia, etappe 17 | Gunt Tadej Pogacar deze bergrit aan de vluchters of gaat hij er zelf vandoor met de zege?

In de zeventiende etappe van de Ronde van Italië wacht de renners de volgende uitdagende bergrit. Direct vanaf de start volgt een loodzware beklimming, met vervolgens geen enkele vlakke kilometer tot aan de streep in Passo Brocon. De etappe telt vier grote bergen, die garant staan voor spektakel. Echter rest vooral de vraag of Pogacar zich vandaag gaat inhouden of dat hij de concurrentie opnieuw het nakijken geeft. Sportnieuws.nl blikt vooruit.

Het parcours | Selva di Val Gardena > Passo Brocon (159 km)

De beklimmingen zijn regelmatig over het parcours verdeeld. Direct na de start beginnen de renners aan de Passo Sella (8,9 km à 7,4%). De top ligt op 2.244 meter hoogte wat betekent dat mindere klimmers direct in de problemen kunnen komen. Na een lange afdaling is het tijd voor de Passo Rolle (19,8 km à 4,8%). Vervolgens duiken ze naar de kortste klim van de dag, de Passo Gobbera (5,8 km à 5,8%), waarna de eerste van twee beklimmingen van de Passo Brocon volgt.

De eerste beklimming van de Passo Brocon is vanaf de noordoostkant en is 13,3 kilometer lang met een stijgingspercentage van 6,5%. Op de top is er nog 21,8 kilometer te gaan tot de streep. Dit begint met een afdaling naar Pieve Tesino, waarna de renners de Brocon opnieuw beklimmen, ditmaal vanuit het zuidwesten. Deze tweede beklimming is 12,2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 6,4%. De slotklim is wel iets onregelmatiger, zo zijn er gedeelten met stijgingspercentages tot wel 14 procent.

Profiel van de zeventiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Tot dusverre ging de overwinning van vier van de vijf aankomsten bergop naar wie anders dan Pogacar. Om die reden zou je de rozetruidrager zonder nadenken bombarderen tot topfavoriet. Echter heeft hij in de strijd om het roze al een zeer riante voorsprong opgebouwd, en met vijf ritzeges is de honger wel gestild. Met het oog op de Tour de France verwachten wij dat de Sloveen zijn energie gaat sparen. Echter grijpt hij natuurlijk wel iedere kans aan die zich aandoet. Uiteindelijk verwachten wij dat er tijdens de zware openingsfase een sterke kopgroep ten aanval trekt, waarin de etappewinnaar zich ook bevindt.

In de chaotische zestiende etappe toonde Michael Storer meer dan in orde te zijn. De Australische kopman van Tudor Pro Cycling Team streeft een goed klassement na, maar zijn mindere tijdrit speelt hem parten. Deze ronde was hij vaker in de aanval te vinden, alleen ging de overwinning telkens naar de Sloveense veelvraat. Wanneer Pogacar de ruimte geeft aan de vlucht is Storer een zeer gevaarlijke klant, die zodoende een aantal plaatsen kan klimmen in het algemeen klassement.

Een andere renner die bergop met de beste meekan is Damiano Caruso. De renner van Bahrain-Victorious zag zijn klassementsambities in het water vallen toen in hij in de etappe van de mini Strade Bianche onderuit ging. Toch lijkt de 36-jarige Italiaan langzaam maar zeker terug te keren in goede vorm. Dit resulteerde in de zestiende etappe al in een knappe zevende plaats. Maar met de kwaliteiten van Caruso moet er meer mogelijk zijn. Wie weet kan hij vandaag meezitten in de vlucht, waardoor hij een gooi kan doen naar een ritzege.

Damiano Caruso knokt zich terug in deze Giro © Getty Images

Wie dinsdag ook een sterk optreden maakte is Giulio Pellizzari. Het jonge wielertalent van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè kent een prima debuut in een grote ronde, en was in de zestiende etappe nog erg dichtbij een ritzege. Ware het niet dat - ja hoe kan het ook anders - Pogacar hem in de laatste kilometer bijhaalde en er met de overwinning vandoor ging. De Sloveen had na afloop veel respect voor de 20-jarige Italiaan, die hij bovendien nog een ritzege in de wacht ziet slepen. Daar sluiten wij ons volledig bij, want de rit van vandaag biedt wederom kansen.

Romain Bardet kende geen beste dag op weg naar Santa Cristina, en verloor zo tijd op zijn concurrenten. Dat was toch best opvallend te noemen want zondag werd de Fransman nog knap vierde in de zware bergrit. Het zou zomaar kunnen dat de kopman dsm-firmenich PostNL wat meer moeite heeft na de rustdag en weer even moet inkomen. Uiteindelijk kon hij de schade nog redelijk beperkt houden. In ieder geval geeft het hem weer wat ruimte om de aanval te zoeken. Dat is eigenlijk hoe we Barder het liefst zien koersen.

De enige bergetappe die niet naar Pogacar ging werd gewonnen door Valentin Paret-Peintre. Als de vlucht de ruimte krijgt is de magere Fransman iemand om rekening mee te houden. Ruim een week na zijn overwinning op de Bocca della Selva lijkt de renner van Decathlon AG2R nog altijd te beschikken over goede benen. Zo liet hij wederom zien in de zestiende etappe, waar hij als tiende eindigde en Geraint Thomas achter zich hield. Mocht Valentin er niet in slagen om mee te zitten met de vlucht van de dag, kan zijn oudere broer Aurélien wellicht uitkomst bieden.

Tot slot behoren Nairo Quintana, Einer Rubio, en Georg Steinhauser tot gevaarlijke outsiders voor de overwinning, wanneer zij de ruimte krijgen van het peloton. Alle drie de renners waren al eens aan kop van de wedstrijd te vinden. Echter zouden zij graag meer hun stempel willen drukken op de Giro, door een ritzege bij te schrijven. Mocht het peloton de aanvallers in het vizier houden is de kans natuurlijk aanwezig dat Tadej Pogacar wederom een poging gaat wagen. Voor de vluchters is het dus echt cruciaal dat zij met voldoende voorsprong beginnen aan de slotklim, zodat de 25-jarige Sloveen liever zijn energie spaart.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Michael Storer, Damiano Caruso

** Giulio Pellizzari, Romain Bardet, Valentin Paret-Peintre

* Nairo Quintana, Einer Rubio, Georg Steinhauser, Tadej Pogacar

Algemeen klassement voor etappe 17

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 59:01:09 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:18 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +7:40 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +8:42 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:09 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +10:33 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:18 Filippo Zana Team Jayco AlUla +12:43 Einer Rubio Movistar Team +13:09 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:07

