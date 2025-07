Tim Merlier hoopte woensdag zijn derde ritzege van deze Tour de France te pakken, maar koos voor zijn eigen veiligheid. De Belg, die al twee etappes won, werd opgehouden door een valpartij.

"Ik kan voor de koers al zeggen wie er bijligt als er wordt gevallen", was Merlier voor de camera van Sporza kritisch op enkele van zijn collega's. Een kilometer voor de finish ging op de door de regen spekgladde wegen een aantal renners onderuit. Merlier slaagde erin overeind te blijven: "Het positieve nieuws is dat ik vandaag niet ben gevallen."

"Ik moet de beelden nog een keer goed bekijken, maar ik weet nu al enkele namen", vertelde Merlier. "Sommige renners gaan gewoon iets meer over de limiet dan nodig. Er zijn een paar renners waar ik liever niet achter rijd in de chaos."

Dubbel gevoel

"Ik sta hier echt met een dubbel gevoel. Ik heb weer een kans gemist, maar aan de andere kant ben ik overeind gebleven. Gelukkig heb ik al twee zeges op zak en is mijn Tour al geslaagd."

Dylan Groenewegen

Ook Dylan Groenewegen kon niet meedoen om de knikkers in de zeventiende etappe. "Het is pijnlijk. We hebben vier sprints gehad en het was vier keer niets", sprak de Nederlandse sprinter van Jayco - AlUla onder meer voor de camera van Wielerflits.

"We werken er keihard voor en je bent ook nog maanden van huis voor het grote doel: hier winnen. Het leek erop dat het goed genoeg was. Ik was in het begin wat ziek, maar de laatste sprints was dat niet zo. Ik ben niet in de positie geweest om te sprinten", klonk het zelfkritisch. "Het is herpakken en weer doorgaan."

Hij rekent niet op nog een kans in de slotetappe in Parijs. "De kansen zijn nu op. Het is twee keer Tim Merlier en twee keer Jonathan Milan geweest, zij zijn de twee snelste mannen van het seizoen."

Alles over de Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacaren Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.