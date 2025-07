De Duitser Nils Politt was onderwerp van gesprek in de Tour de France na een opvallende actie in de zestiende etappe. Het hulpje van Tadej Pogacar fietste als een soort portier die mensen doorlaat aan kop van het peloton. Na alle kritiek slaat Politt nu terug.

In de rit naar de Mont Ventoux, die een vlakke aanloop kende, wilden renners zich in de kopgroep nestelen. Politt probeerde dat met woord en gebaar tegen te houden. "Ik haat renners die, omdat ze sterker zijn of in grote teams rijden, anderen regels willen opleggen. Dat is een afschuwelijke houding", was Thomas Voeckler, zelf oud-renner en tegenwoordig bondscoach van Frankrijk, duidelijk.

Ook wielerkenner Thijs Zonneveld deed er zijn zegje over. "Ik vind het gewoon heel naar. Dat je jongens van TotalEnergies en Movistar gaat uitschelden en ernaast gaat rijden alsof het een stel prutsers zijn die niet meedoen in dezelfde wedstrijd", zei hij in zijn podcast In De Waaier.

Politt verdedigt zichzelf

Voorafgaand aan de zeventiende etappe, die uiteindelijk na een ontregelde sprint gewonnen zou worden door Jonathan Milan, werd Politt aan de tand gevoeld door Sporza. "Ach, het was niet speciaals", verdedigde hij zichzelf. "Wij wilden controleren en er was een ontsnapping weg met een voorsprong van 1 minuut en 20 seconden."

Op het moment dat de vele aanvallen plaatsvonden, zouden Politt en Pogacar zijn gaan plassen. " Hij is de gele trui en na hem stopte de helft van het peloton. Tadej en ik keerden als eerste renners terug, maar toen begonnen ze weer aan te vallen. Maar er waren nog 30 à 40 renners achterop", verklaarde de Duitser. Daardoor was hij nogal boos. "Ik heb altijd geleerd dat het even rustig is als de gele trui stopt om te plassen. Niemand valt dan aan. Maar blijkbaar moeten we de nieuwe regel nog leren kennen", was hij cynisch.

