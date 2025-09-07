De vijftiende etappe van de Vuelta a España kreeg het scenario dat vooraf al was voorspeld: een dag voor de aanvallers. Na dagen vol hooggebergte hielden de klassementsmannen de benen stil en kreeg een groep vluchters vrij spel. Topfavoriet Mads Pedersen maakte zijn status waar en snelde onbedreigd naar de etappezege.

Al bij de start van de etappe was er opnieuw rumoer langs het parcours. Pro-Palestijnse demonstranten lieten zich zien, maar dit keer konden de renners zonder hinder van start. Al snel daarna barstte de koers open en ontstond een enorme kopgroep met bijna vijftig man. Daarin zaten ook de Nederlanders Alex Molenaar, Huub Artz en Gijs Leemreize.

Uit die brede vlucht maakten Jay Vine en Louis Vervaeke zich later los. Het tweetal reed meer dan honderd kilometer samen vooruit en pakte een mooie voorsprong op de rest. Vine sprokkelde onderweg nog extra punten voor zijn bergtrui, terwijl Vervaeke stiekem droomde van een stuntzege. Maar in de slotfase smolt hun voorsprong snel weg en werden ze vlak voor de laatste kilometers bijgehaald door de elitegroep met Pedersen en Aular.

Onrust langs de weg

De koers verliep niet zonder incidenten. Halverwege de etappe veroorzaakte een pro-Palestijnse actievoerder paniek toen hij met een vlag de weg opsprong. Javier Romo van Movistar ging onderuit, net als een renner van Soudal–Quick Step. Ze konden hun weg vervolgen, maar het tekent hoe vaak de Vuelta dit jaar wordt opgeschrikt door protesten.

Pokerspel in de laatste kilometers

Na de neutralisatie in de achtervolging verschoof de aandacht naar de elitegroep met Pedersen, Aular, Bernal, Sheffield en Buitrago. Zij naderden de leiders met rasse schreden en op zeven kilometer van de streep was het gedaan voor Vine en Vervaeke. De twee moegestreden vluchters werden opgeslokt en de finale barstte los.

Bernal probeerde het als eerste met een demarrage, maar Pedersen reageerde alert en reed het gat zelf dicht. Daarna stokte de samenwerking en werd het een spannend pokerspel: niemand wilde tempo maken, terwijl de achtervolgende restgroep nog altijd op veertig seconden hing. Terwijl Sheffield in de laatste bocht onderuit schoof, stond er simpelweg geen maat op Pedersen. De Deense toprenner was met afstand de snelste en bleef Aular en Frigo voor.

🚴🇪🇸 | Mads Pedersen wint! Natuurlijkt sprint de Deen naar de winst als hij de kans krijgt. Maar hebben de overige vluchters het hem niet iets te gemakkelijk gemaakt? 🙌🇩🇰 #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/7oUzYR1288 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 7, 2025

Klassementsrenners genieten van 'rustdag'

Voor de mannen om de rode trui veranderde er niets. Jonas Vingegaard, João Almeida en Tom Pidcock genoten van een rustige dag in het peloton, ruim buiten beeld van de strijd om de ritzege. Na een zware week in de bergen konden zij een snipperdag gebruiken, met het oog op het beslissende slotweekend. Morgen staat bovendien de tweede rustdag op het programma, voordat de strijd weer losb