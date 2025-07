Het Tour de France-peloton rijdt zondag de laatste etappe van de editie van dit jaar. Die eindigt standaard op de Champs-Élysées, maar dit jaar zit er een flinke twist in de rit met de beklimming van Montmartre. Die twist wordt echter minder groots dan in eerste instantie gedacht.

Normaal gesproken wordt de laatste rit van de Tour gereden als formaliteit. Dit jaar lijkt dat echter toch anders. In de laatste etappe van deze editie is aan het eind drie keer een korte maar steile klim van Montmartre opgenomen. De renners moeten in de laatste drie van de zes rondes in Parijs die klim op en komen de heuvel zo drie keer tegen. Uiteindelijk finisht het peloton wel op de Champs-Élysées, een traditie in de Tour.

Echter is deze nieuwe twist toch enigszins in het water gevallen. Terwijl de tourkaravaan nog onderweg is naar de Franse hoofdstad, is het in Parijs inmiddels flink aan het regenen. De stenen van de beklimming van Montmartre worden daarom erg nat en dus kan de veiligheid van de renners in het geding komen.

Because of the rain in Paris and the slippery cobbles in Montmartre, the #TDF2025 organisers have decided that the GC time will be taken the fourth time the peloton will cross the finish line on the Champs-Élysées. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 27, 2025

Maatregelen

Als de regen het parcours te slecht maakt, dan heeft de organisatie het recht om volgens de regels in te grijpen. Inmiddels is besloten dat de keien op Montmartre glad zijn om echt te koersen en heeft de Tour maatregelen getroffen om de rit minder gevaarlijk te maken. De tijden die het klassement vormen worden bij de ingang van ronde 4 officieel vastgelegd. Dat houdt in dat de beklimming van Montmartre in ronde 4,5 en 6 niet meer mee zal tellen voor het klassement. Doordat er toch geen tijd gepakt kan worden hoopt de organisatie dat de renners de veiligheid nog beter in het oog zullen houden.

Winnaar

Voor het bepalen van de winnaar van deze Tour zal de neutralisatie in Parijs in ieder geval niet meer uitmaken. Tadej Pogacar staat 4,5 minuut voor op zijn naaste belager Jonas Vingegaard en als er geen wonderen gebeuren dan wint Pogacar voor de vierde keer de Tour. De kans is door de neutralisatie wel groot dat een pure sprinter de etappezege op de eindmeet in Parijs zal pakken.

