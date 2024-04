Giro d'Italia wekt befaamd nevenklassement opnieuw tot leven: aanvallers worden extra beloond

De Ronde van Italië gaat op 4 mei voor de 107de keer van start. Tadej Pogacar is de torenhoge favoriet om de roze trui te veroveren, maar de organisatie laat ook een andere iconische trui terugkeren in het peloton. Aanvalslustige renners worden meer beloond door de herinvoering van het befaamde Intergiro-klassement.

De Giro d'Italia krijgt er dit jaar een extra trui voor de klassementen bij. Een rangschikking die eerder de Italiaanse etappekoers van 1989 tot en met 2005 wat extra kleur gaf. In die periode konden strijdlustige renners rondrijden in een blauwe trui door tijdens etappes punten te veroveren in speciale tussensprints. Nu keert het Intergiro-klassement dus weer terug, maar het is nog niet bekend of opnieuw een (blauwe) trui wordt uitgereikt aan de leider van het klassement.

Werking Intergiro-klassement

De organisatie heeft wel al laten weten waar in elke etappe, tijdritten worden buiten beschouwing gelaten, de Intergiro-tussensprint zal liggen. Bij de sprints zijn er voor de eerste acht renners punten (12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, en 1) te verdienen voor het klassement. Alle bij elkaar gereden punten worden na 21 etappes opgeteld, waardoor er uiteindelijk één winnaar wordt gekroond.

Naast het feit dat renners punten kunnen scoren voor het Intergiro-klassement hebben de sprints nog andere bijkomstigheden. Zo verdienen de eerste drie renners drie, twee en één seconde voor het algemeen klassement. Daarnaast worden de eerder genoemde punten die worden behaald bij de tussensprint opgeteld voor het puntenklassement. Belangrijk om te vermelden is dat de eindsprints wel meetellen voor het algemene puntenklassement, maar niet worden meegerekend in het Intergiro-klassement.

Wat kun je winnen?

De winnaar van het teruggekeerde nevenklassement krijgt in Rome op 26 mei in ieder geval een geldbedrag en een trofee. Maar misschien wel de meest in het oog springende prijs is een veiligheidscursus, aangeboden door een sponsor van de Giro.