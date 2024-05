Tom Dumoulin waarschuwt 'fantastische' Giro-favoriet Tadej Pogacar: 'Dat heeft mij ook genekt'

Tadej Pogacar is dé topfavoriet voor de eindzege van de Giro, die zaterdag van start gaat. De Sloveen heeft dit jaar grote plannen, want hij wil zowel de Giro als de Tour de France winnen. Ervaringsdeskundige Tom Dumoulin weet hoe het is om beide grote rondes kort na elkaar te rijden en waarschuwt Pogacar.

Dumoulin, die in 2017 als eerste Nederlander de Giro won, reed in 2018 de Giro en de Tour. Dat plan heeft Pogacar nu ook, waardoor hij een bomvol programma heeft. Nadat hij eerder dit voorjaar al veel indruk maakte met prachtige overwinningen, verschijnt hij dus aan de start van in ieder geval twee grote rondes.

De Nederlander weet door zijn tijd in de Giro en Tour van 2018, waarin hij achter Chris Froome en Geraint Thomas twee keer tweede werd, hoe het is om twee grote rondes in zo'n korte tijd te rijden. "Dat heeft me uiteindelijk ook best wel genekt", waarschuwt Dumoulin de Sloveen tijdens een podcastaflevering van In Het Wiel. "Dat was wel een beetje te veel, fysiek en mentaal. Dat jaar heeft heel veel van me gevraagd."

Toch snapt Dumoulin wel waarom de ambitieuze Pogacar zoveel hooi op zijn vork neemt. "Ik heb er ook geen spijt van. Ik was goed en wilde het graag. Maar we gaan mij niet vergelijken met Pogacar, hij is van een heel andere orde." Daarom denkt de Nederlander, die in 2022 stopte met wielrennen, dat de tweevoudig Tourwinnaar het drukke programma beter verteert dan hij. "Ik verwacht niet dat Pogacar er veel last van heeft volgend jaar, die stoomt lekker door. Ik liep wel tijdens de Tour echt op mijn allerlaatste benen."

'Dé renner van de afgelopen jaren'

Pogacar is ondertussen hard op weg om een van de grootste wielrenners uit de moderne geschiedenis te worden. "Het is voor mij dé renner van de afgelopen jaren. Dat valt niet te ontkennen natuurlijk", vindt Dumoulin. "Hij kan koers maken omdat hij zo goed is. Een fantastische renner. Als we naar Luik-Bastenaken-Luik kijken, daar kan hij gewoon kiezen waar hij aanvalt."

De Nederlander, die zelf overigens ook gewoon negen etappeoverwinningen boekte in de grote rondes, weet nog goed hoe Pogacar in 2020 voor een enorme verrassing zorgde door zijn eerste Tour de France te winnen. "Hij kwam out of nowhere. Een beetje zoals ik in 2015 de Vuelta bijna won, zo won hij de Tour. Hij was nog zo jong. Wij (Jumbo-Visma, red.) hielden zijdelings wel rekening met hem, maar niet als een van de favorieten."

Uiteindelijk besliste Pogacar de Tour op de voorlaatste dag, door de tijdrit naar La Planche des Belles Filles met overmacht te winnen. Dumoulin wist niet wat hij zag. Hij reed een van zijn beste tijdritten ooit, maar werd op meer dan één minuut tweede in de etappe. "Ik dacht écht er gaat niemand sneller zijn dan ik. Ik reed in het eerste deel mijn beste waardes ooit. Pogacar was op het eerste meetpunt net zo snel als ik."

Uiteindelijk maakte hij bergop het verschil en reed hij Dumoulins ploeggenoot Primoz Roglic uit de gele trui. "Hij zag er niet uit als een wielrenner, had nog een beetje babyspek en was helemaal geen gerenommeerd tijdrijder. 'Dit kan niet', dacht ik." Het verschil met Roglic was die dag bijna twee minuten, Pogacar won de Tour. "Wij hadden dat echt niet zien aankomen, dus dat was een enorme klap. Sindsdien heeft hij bewezen wat voor fantastische renner het is."

Pogacar meteen in het roze?

De Giro begint komende zaterdag en in onder meer de tweede etappe is het al flink klimmen geblazen. De kans is dus groot dat Pogacar, met afstand de topfavoriet voor de eindzege, al snel de roze leiderstrui pakt. Dumoulin: "De organisatie heeft het slim gedaan door twee pittige ritten in de eerste weekend te leggen, waardoor hij waarschijnlijk de roze trui pakt. Dat is bijna niet te vermijden."