Wielerbondscoach gooit WK over totaal andere boeg: 'Als het straks niet lukt, mag mijn kop eraf'

Met het WK in Rwanda in aantocht loopt de druk langzaam op in het Nederlandse vrouwenwielrennen. Bondscoach Laurens ten Dam weet dat er veel van zijn ploeg wordt verwacht en steekt zijn verantwoordelijkheidsgevoel niet onder stoelen of banken. Mocht hij er met zijn sterrenensemble niet in slagen de titel te veroveren, dan heeft hij daar een verrassende consequentie voor in gedachten.

Ten Dam weet dat hij met een ijzersterk team naar Rwanda afreist en dat de verwachtingen torenhoog zijn. De Nederlandse vrouwen wonnen vorige week álle individuele etappes in La Vuelta Femenina, met Demi Vollering als overtuigende eindwinnares.

Maar in plaats van die druk te ontwijken, omarmt Ten Dam die juist vol overtuiging. Hij wil een ploeg neerzetten waarin heldere afspraken, vertrouwen en collectieve verantwoordelijkheid centraal staan.

Nieuwe bondscoach gaat met 'lastige taak' de wielerwereld opschudden: 'Ik ga hard moeten zijn' Een nieuw jaar, een nieuwe baan. Laurens ten Dam is vanaf 1 januari 2025 de bondscoach van de Nederlandse wielrensters. De 43-jarige oud-renner heeft veel zin in het 'avontuur', maar kondigt ook aan dat er het een en ander gaat veranderen. En niet iedereen zal daar blij mee zijn.

'Dan mag mijn kop eraf'

De tactiek komt van hem, benadrukt hij. En dus ook de verantwoordelijkheid als de wereldtitel wordt misgelopen. "Als het straks niet lukt, mag mijn kop eraf", zei hij met een grijns tijdens een speciale WielerFlits Podcast. Maar de ondertoon was serieus: "Als iemand op kop rijdt en dat ziet er vreemd uit, dan is dat mijn opdracht geweest."

Alleenheerser Demi Vollering looft 'sterk team' na imposante Vuelta: 'Dat geeft vertrouwen voor de toekomst' Op de Nederlandse topwielrenster Demi Vollering stond ook in 2025 geen maat bij de loodzware Vuelta Femenina. De renster van FDJ-Suez won de slotrit overtuigend en pakte met meer dan een minuut voorsprong het algemeen klassement. Met dank aan haar nieuwe teamgenoten.

Debacle van Zürich

De kritiek na het WK van vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. In Zürich kwam Nederland, ondanks een sterke selectie, niet verder dan een vijfde plek. Kopvrouw Vollering kreeg de meeste kritiek te verduren na een paar ongelukkige keuzes in de finale. Volgens Ten Dam lag het probleem dieper. "Er lag te veel druk op één persoon. Ze voelde dat alles van het seizoen afhing van die ene dag. Dan ga je forceren."

Daarom wil hij het nu anders aanpakken. Voor Ten Dam begint iedereen met een schone lei, maar wel met duidelijke kaders. "Iedereen weet vooraf wat haar rol is. Daar moet je achter staan en als je dat niet doet, dan ga je niet mee. Zo simpel is het. Geen twijfel in koers, geen vaagheid."

Bizarre actie van politiemotor beslist wielerwedstrijd: 'Hij wist niet dat finish daar lag' De zege in Luik-Bastenaken-Luik voor junioren leek binnen handbereik voor Leander De Gendt, totdat hij in de laatste meters van de sprint gehinderd werd door een politiemotor. Het onverwachte incident kostte de jonge Belg de overwinning en zorgde voor opschudding binnen zijn team en bij de toeschouwers.

WK Rwanda

Het WK in Rwanda vindt plaats van 22 tot en met 29 september en is de eerste editie ooit op Afrikaanse bodem. Rond de hoofdstad Kigali wachten de renners een heuvelachtig en warm parcours, wat het een uitdagend en onvoorspelbaar kampioenschap maakt.