Een maand nadat hij tijdens een wedstrijd onwel werd, is wielrenner Kevin Bonaldo (25) overleden. De Italiaanse renner van wielerploeg SC Padovani Polo Cherry Bank stierf vrijdagochtend in het ziekenhuis van Vicenza, omringd door zijn familie.

Bonaldo werd op 21 september onwel tijdens de Piccola Sanremo in Sovizzo, een regionale wedstrijd in Noord-Italië. In de slotronde kreeg hij plots hartproblemen en besloot hij te stoppen. Kort daarna kreeg hij in de ambulance een hartstilstand. De wedstrijddokter voerde zo’n 25 minuten lang reanimatie uit, waarna zijn hart opnieuw begon te kloppen.

'Hij bleef vechten tot het einde'

De renner werd vervolgens met een helikopter overgebracht naar het San Bortolo-ziekenhuis in Vicenza, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. In de weken daarna leek zijn toestand voorzichtig te verbeteren, maar afgelopen nacht verslechterde die plots. Vrijdagochtend overleed hij op 25-jarige leeftijd.

Zijn broer Antonio, die ook ploeggenoot was, sprak zijn dank uit voor de steun die de familie kreeg. "Kevin heeft tot het einde gevochten om te herstellen. We willen iedereen bedanken die hem de afgelopen maand gesteund en aangemoedigd heeft."

'Hij liet een onvervulbare leegte achter'

Ook zijn ploeg reageerde aangeslagen op het nieuws. "Kevin heeft zijn karakter getoond en elke dag op het ziekenhuisbed gestreden om te herstellen. Helaas verslechterde zijn toestand in de laatste uren. Hij laat een onvervulbare leegte achter bij allen die het geluk hadden hem te kennen", schreef de ploeg in een verklaring.

Bonaldo was al vijf jaar actief op continentaal niveau in Italië. Dit seizoen reed hij sterke uitslagen in onder meer de Belgrade Banjaluka en de Dookoła Mazowsza.

Wielerwereld opnieuw opgeschrikt door tragedie

Zijn overlijden zorgt voor diepe verslagenheid in de wielersport. Bonaldo is al de zoveelste renner die de laatste jaren komt te overlijden na een incident tijdens of vlak na een koers. Een trieste reeks die de sport opnieuw doet stilstaan bij de kwetsbaarheid van haar renners.