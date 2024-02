'Nachtmerrie' voor Kimberly Bos op WK skeleton: geen medaille voor Nederlandse

Kimberly Bos is negende geworden op het WK skeleton. In het Duitse Winterberg stond ze na de eerste run nog bovenaan, maar gooide de tweede run roet in het eten. Een flinke teleurstelling voor Bos. Vorig jaar werd ze nog tweede op het mondiale eindtoernooi.

In de derde heat ging het beter dan gisteren bij Bos. Ze had een goede snelheid te pakken, maar niet genoeg om flink op te schuiven in het klassement. Haar medaillekansen zijn daardoor weggevallen. In de vierde heat kon ze deze grote achterstand niet meer goedmaken.

Nachtmerrie

Na afloop stond Bos in tranen de NOS te woord. "Ik had mee kunnen doen om het podium. De enige reden waarom ik dat niet doe is om iets stoms. Ik heb echt pech gehad", snikte ze.

Bos pakte vorig jaar zilver op het WK en goud op het EK skeleton. Tijdens de Olympische Spelen van 2022 in Beijing pakte ze brons. Op 'haar baan' in Winterberg, waar zij het baanrecord heeft staan en altijd meer Nederlanders komen kijken, wilde het deze keer niet lukken voor de Nederlandse.

Helmproblemen

Tijdens de eerste run was Bos de snelste. Een tijd van 58,18 seconden was goed voor de eerste plaats. De Nederlandse werd op de voet gevolgd door Hallie Clarke uit Canada. Zij eindigde op maar twee honderdsten.

In de tweede run ging het echter een stuk minder. TeamNL plaatst op de sociale media een bericht waarin wordt gesteld dat de voorbereiding niet ideaal was voor Bos. Door helmproblemen ging ze langzaam van start en dit kwam ze niet meer te boven. Hierdoor eindigde ze in de tweede run op een 21e plaats.

"Ik kreeg mijn helm niet vast", verklaarde Bos achteraf bij de NOS. "Geen idee waarom, maar hij zat niet goed tijdens de afdaling. Ik kon de baan minder goed zien. Dit soort dingen gebeurt nooit e dan zul je net zien dat het nu wel gebeurt, een beetje jammer. Ik zag op de klok dat ik nog zes seconden had en ik zei 'ik ga gewoon, ik zie wel hoe ik beneden kom'. Mijn helm is niet af gegaan gelukkig, maar je bent niet echt helemaal gefocust.”

De vierde run van het WK skeleton begint om 13.45 uur. Dan zal duidelijk worden op welke plaats Bos uiteindelijk zal eindigen.